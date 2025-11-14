Hoy, Encuentro Coral en la Iglesia San Francisco

Esta noche a las 21, se concretará el Encuentro Coral La Música y Los Coros, organizado por la directora Isolda Sánchez de Bidondo, en la Iglesia San Francisco (Belgrano esquina Lavalle), con entrada libre.

Participan el Coro de Niños de Turno Mañana de la Escuela Superior de Música, Jujuy 11,Kamay de Jujuy, Vientos de Tarde, Neue Stimmen y el Coro Polifónico de la Escuela Superior de Música y Coro.

Este evento forma parte del ciclo de Encuentros Corales organizados por Kamay, en este año 2025.

Desde su origen Kamay participó en numerosos recitales y encuentros corales, en talleres de capacitación nacional y en giras internacionales, siempre bajo la dirección de su fundadora, la profesora Sánchez de Bidondo.

A lo largo de sus 22 años, trabajó con diferentes maestros y participó en Festivales Corales Nacionales e Internacionales.

Ganó becas y organizó numerosos encuentros corales.

Organizó como Coro Anfitrión, desde el año 2004 hasta el año 2018, los festivales solidarios interprovinciales “Cantando y dando” en Jujuy, para beneficiar a los niños de las escuelas de la Quebrada y Puna, festival que tenía diferentes instancias, en San Salvador de Jujuy, en la ciudad de Tilcara y en Purmamarca, dentro de la Provincia de Jujuy.

Participó de 2 estrenos mundiales de obras: en el año 2016, dirigidos por el Maestro Alberto Balzanelli, organizado por ADICORA Tucumán en el Bicentenario de la Independencia. Y en diciembre de 2021, homenaje a Piazzolla con la Obra: “La Pasión según Astor” de Martín Palmeri, en Tucumán.

Fue beneficiado por el INAMU (Instituto Nacional de la Música) con una beca, que les permitió realizar la gira de Concierto a la ciudad de Tarija, en mayo de 2019.

Cantó junto a solistas del Teatro Colón, en su visita a la provincia de Jujuy.