La Aplanadora del Rock lanza nuevo disco después de 15 años

Después de quince años sin un disco nuevo de estudio, la aplanadora del rock vuelve con Divididos, un disco que condensa la esencia del trío en una colección de canciones que alterna potencia eléctrica, pulso folklórico y los climas introspectivos que la banda comenzó a desarrollar en su última etapa. El álbum ya está disponible en plataformas y llega tras una escucha exclusiva en el Movistar Arena, donde los fans reaccionaron como si se tratara de un concierto.

El lanzamiento no solo marca un regreso discográfico: también propone una lectura simbólica del presente. El arte de tapa -dos lienzos, uno celeste y otro blanco, unidos por una sutura- funciona como metáfora explícita. “Es una expresión de deseo. Que esa herida algún día sane”, dijo Ricardo Mollo durante el encuentro, donde se mezclaron música en vivo, proyección audiovisual y un diálogo abierto con el público.

Grabado en distintas etapas entre 2019 y 2025, Divididos captura un período especialmente movedizo para la banda. Esa temporalidad se percibe en el recorrido del álbum, que reúne canciones inéditas con algunas ya presentes en vivo en los últimos años. “Mundo ganado”, “Insomnio”, “Cabalgata deportiva” y “San Saltarín” encuentran ahora su versión definitiva, mientras que temas como “Aliados en un viaje”, “Monte de olvidos” o “Bafles en el mar” muestran nuevas búsquedas sonoras dentro del universo dividido.

Antes de la escucha, los presentes vieron el documental Sonidos, barro y piel, que repasa la historia del trío y pone el foco en su modo de trabajo: artesanal, obsesivo, atento a las texturas. Esa misma lógica aparece en el álbum, donde conviven arreglos mínimos y explosiones de guitarra marca Mollo, sostenidas por la solidez rítmica de Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. Lejos de cualquier impulso retrospectivo, el disco suena a presente puro: inquieto, eléctrico, emocional.

Con doce temas y un pulso que alterna crudeza y sensibilidad, Divididos es el regreso esperado de una banda que jamás dejó de estar en movimiento.

Divididos – Divididos (2025)