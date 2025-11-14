Se desconectarán miles de antenas de Starlink y sus usuarios quedarán sin Internet por un tiempo

Starlink, la red de Internet satelital operada por SpaceX, una empresa del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, se convirtió en una pieza clave del nuevo ecosistema global de conectividad. En pocas palabras, amplió el acceso a Internet de alta velocidad en regiones rurales, marítimas y remotas donde las redes terrestres tradicionales no llegaron jamás. Desde su lanzamiento comercial en 2020, el sistema creció crecido hasta cubrir más de 70 países y servir a una base de millones de usuarios, desde familias y empresas hasta instituciones científicas.

Por esa razón, el reciente anuncio de SpaceX sobre la inoperatividad programada de antenas Starlink que no cuenten con la versión de software 2024.12.26 o posterior a partir del 17 de noviembre encendió las alarmas entre los usuarios de todo el mundo.

En un comunicado difundido a través del portal oficial de soporte y replicado en varios canales de la comunidad, la empresa advirtió que los equipos que operen con versiones anteriores a 2024.05.0 o entre 2024.05.0 y 2024.12.25 inclusive dejarán de recibir señal a partir de esa fecha. Se trata de una medida preventiva para garantizar la estabilidad del servicio, la seguridad del sistema y la interoperabilidad con las nuevas capas de la constelación satelital.

La raíz del problema se encuentra en las mejoras técnicas introducidas durante el último semestre, que implican un cambio profundo en los protocolos de comunicación y autenticación entre terminales terrestres y satélites. SpaceX actualizó de manera progresiva el software que se comunica con el hardware de un equipo ("firmware", en inglés) de sus antenas, pero hay usuarios que aún conservan dispositivos con versiones que la compañía considera obsoletas. El resultado: quienes no actualicen antes del 17 de noviembre verán su antena completamente desconectada del sistema.

Si bien el anuncio genera preocupación, también incluye una solución clara. Según SpaceX, el proceso de actualización es automático y no requiere intervención técnica avanzada, siempre que los equipos permanezcan encendidos y conectados a la red. Sin embargo, la empresa urge a los usuarios a verificar la versión actual de su software y confirmar que se encuentra en la 2024.12.26 o una superior antes de la fecha límite.

El 17 de noviembre marca el final de un ciclo en la red de Starlink. Es la fecha que la compañía fijó como el "punto de no retorno" para las antenas con software obsoleto. La coexistencia de equipos antiguos en una infraestructura de comunicaciones tan dinámica genera fallos, consumo excesivo de ancho de banda en la señalización y vulnerabilidades de seguridad que afectan al resto de la red.

SpaceX clasificó los equipos en dos grandes grupos de riesgo:

Grupo 1: Antenas con versiones anteriores a 2024.05.0. Estas unidades ya no mantienen compatibilidad con los protocolos actuales de encriptación ni con los sistemas de apuntado satelital mejorados.

Grupo 2: Antenas con versiones desde 2024.05.0 hasta 2024.12.25 inclusive. Aunque operativas hoy, quedarán desconectadas del servicio a las 00:00 UTC (sigla en inglés por tiempo universal coordinado) del 17 de noviembre (las 21.00 del 16 de noviembre en la Argentina), salvo que reciban la actualización crítica a la versión 2024.12.26 o superior.

El impacto práctico para los usuarios afectados es claro: pérdida total del servicio de Internet. No se trata de una degradación progresiva de la conexión, sino de un apagón completo e irreversible mientras el dispositivo mantenga una versión no compatible.

Pero ¿por qué es necesaria esta actualización? En el trasfondo técnico se encuentra una mejora integral del sistema de comunicación entre las antenas y los satélites de nueva generación. Las versiones anteriores no son capaces de ejecutar los nuevos métodos de autenticación criptográfica y ajustarse al esquema de modulación actualizado. Además, las versiones 2024.12.x contienen parches de seguridad que bloquean vulnerabilidades potenciales descubiertas tras las expansiones de la red.

Según el comunicado de SpaceX, los satélites más recientes en órbita ya operan exclusivamente bajo el nuevo protocolo de sincronización temporal, lo que hace que las antenas antiguas —sin la actualización— no puedan establecer contacto. Esto explica por qué SpaceX considera el cambio obligatorio y no opcional.

Este tipo de medidas son habituales en redes de gran escala. Si una antena no habla el mismo idioma que los satélites, simplemente queda fuera del sistema. La diferencia es que, en este caso, se trata de miles de usuarios distribuidos globalmente, y eso amplifica el impacto del anuncio.

El mensaje de SpaceX, sin embargo, no deja lugar a ambigüedades: todos los equipos activos serán auditados automáticamente y las versiones antiguas se desconectarán del sistema central. No habrá excepciones ni prórrogas.

Guía de verificación: cómo saber la versión instalada de Starlink

Ante la inmediatez del plazo, la compañía recomienda que los usuarios verifiquen cuanto antes la versión de firmware instalada en sus antenas. Existen dos métodos principales para hacerlo: desde la aplicación móvil oficial de Starlink o a través de la interfaz web de administración local.

Método 1: A través de la aplicación móvil de Starlink (recomendado)

Abrir la aplicación Starlink disponible para iOS o Android. Si aún no está instalada, puede descargarse gratuitamente desde la tienda oficial correspondiente. Iniciar sesión con las credenciales utilizadas al momento de activar el equipo. Una vez dentro, acceder al menú principal tocando las tres líneas horizontales o el icono de configuración. Seleccionar la opción Configuración o, en algunas versiones, Soporte. Dentro del menú, entrar en la sección Starlink o Hardware, que contiene la información técnica del dispositivo. Buscar un campo etiquetado como Versión de Software o Versión de Firmware. Anotar o memorizar el número que aparece. Debería verse en un formato similar a "2024.10.8" o "2024.12.26".

Ese número es el que determina la compatibilidad. Si la versión es 2024.12.26 o superior, el equipo está a salvo. Cualquier número inferior indica riesgo de desconexión. La aplicación también puede mostrar un mensaje automático si la antena está pendiente de actualización. En ese caso, conviene dejarla encendida y conectada sin interrupciones durante las próximas horas.

Método 2: A través de la interfaz web local

En caso de no contar con un teléfono móvil inteligente o si se prefiere un acceso directo desde una computadora, es posible verificar la versión a través del panel web incorporado.

Conectar una computadora a la red Wi-Fi generada por el enrutador Starlink. Abrir el navegador e ingresar la dirección 192.168.100.1 en la barra de direcciones. Esperar a que se cargue la interfaz local del sistema; no es necesario acceso a Internet para visualizarla. Navegar hasta la pestaña Sistema o Información del dispositivo. Localizar el campo Versión de Firmware. Anotar el número exacto y compararlo con el umbral 2024.12.26.

Si la versión detectada es inferior, el dispositivo debe mantenerse encendido hasta que la actualización se aplique automáticamente. En algunos casos, el portal mostrará una barra de progreso o la leyenda "Actualización pendiente".

Cómo interpretar los números de versión

Las versiones de software en Starlink siguen una nomenclatura basada en año, mes y compilación. Así, "2024.12.26" indica una versión liberada en diciembre de 2024. Las versiones anteriores, como "2024.05.0", corresponden a mayo de ese mismo año. En otras palabras, cuanto mayor sea el número del segundo y tercer bloque, más reciente será el software.

Además, el ciclo de actualizaciones no siempre es visible para el usuario. SpaceX lanza parches en etapas y no todos los dispositivos los reciben simultáneamente. De ahí la importancia de verificar manualmente y asegurar que el proceso haya concluido correctamente antes del 17 de noviembre.

El número de versión también puede aparecer en la parte inferior del registro de diagnóstico dentro de la aplicación, bajo el apartado "Detalles de conexión". Si no se encuentra en las rutas descritas, se recomienda revisar allí como alternativa.

Proceso de actualización del software de Starlink

El proceso de actualización en los equipos Starlink está diseñado para ser automático y transparente. Sin embargo, para que este mecanismo funcione correctamente, deben cumplirse ciertas condiciones operativas que no todos los usuarios respetan de manera constante.

Condiciones necesarias para la actualización automática

El equipo debe permanecer encendido y conectado a Internet . No importa si la conexión es intermitente o de baja calidad; mientras se mantenga comunicación mínima, la antena podrá recibir el paquete de actualización.

. No importa si la conexión es intermitente o de baja calidad; mientras se mantenga comunicación mínima, la antena podrá recibir el paquete de actualización. La antena debe estar instalada en posición vertical y despejada , sin obstrucciones visuales hacia el cielo. Esto garantiza la recepción de señal estable desde los satélites que transmiten las actualizaciones.

, sin obstrucciones visuales hacia el cielo. Esto garantiza la recepción de señal estable desde los satélites que transmiten las actualizaciones. SpaceX recomienda mantener el sistema encendido durante la noche , periodo en que las descargas suelen ejecutarse.

, periodo en que las descargas suelen ejecutarse. No apagar ni reiniciar el equipo durante el proceso, ya que podría interrumpirse la instalación del firmware.

Siguiendo estas prácticas, la mayoría de los usuarios deberían actualizar sin inconvenientes antes de la fecha límite. Sin embargo, existen casos en los que la actualización se retrasa o no ocurre automáticamente.

Qué hacer si el equipo no se actualiza

Reiniciar el sistema: Desconectar el cable de alimentación, esperar al menos 30 segundos y volver a conectarlo. Este reinicio forzado puede obligar al dispositivo a buscar nuevas actualizaciones. Verificar la conexión: Asegurarse de que la antena tenga acceso a Internet, aunque sea con baja velocidad. Si no hay conexión, no podrá descargar el nuevo firmware. Evitar cambios de ubicación: Cambiar la antena de sitio o reubicarla temporalmente puede interrumpir la sincronización satelital y retrasar la actualización. Monitorear la versión cada cierto tiempo: Revisar en la aplicación móvil si la versión ha cambiado. SpaceX sugiere hacerlo cada 12 horas. Esperar un ciclo completo de actualización: En ocasiones, el sistema distribuye las nuevas versiones por regiones. Puede tardar entre 24 y 48 horas.

Si después de cumplir estas condiciones la versión permanece sin actualizar, se recomienda contactar al soporte oficial de Starlink desde la aplicación o su portal web. El equipo técnico puede forzar la actualización de manera remota si el dispositivo está adecuadamente conectado.

Posibles complicaciones

Algunos usuarios podrían encontrar fallas temporales, como pérdida momentánea de conexión o reinicio espontáneo del equipo durante la instalación del nuevo software. Esto es normal. No se debe interrumpir ni apagar la antena mientras ocurra el proceso. En la mayoría de los casos, la actualización completa dura menos de 15 minutos.

Otro punto importante es que los enrutadores secundarios o configuraciones personalizadas (por ejemplo, sistemas de malla -"mesh", en inglés- externos) no interfieren con la actualización, ya que el firmware se descarga directamente en la antena "Dishy" y no depende del resto de la red doméstica.

Recomendaciones para la terminación del proceso

Mantener el equipo encendido al menos 24-48 horas continuas antes del 17 de noviembre.

Confirmar que al menos una sesión de conexión a Internet se establece exitosamente durante ese periodo.

se establece exitosamente durante ese periodo. Una vez actualizado, verificar nuevamente la versión en la aplicación para comprobar que sea 2024.12.26 o superior.

Según SpaceX, "no se requiere acción manual de instalación". Todas las actualizaciones están programadas para aplicarse de manera remota y automática. Sin embargo, el usuario es responsable de garantizar las condiciones para que el sistema pueda hacerlo.