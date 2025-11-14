Gimnasia reanudó los entrenamientos

El exDT Matías Módolo y su equipo de trabajo decidieron emigrar, teniendo todo acordado con Chacarita Juniors. Desde el club "funebrero" dan por hecho su llegada, afirmando que las tratativas se manejan hace tiempo, algo que Módolo se encargó de desmentir antes de irse.

La cuestión es que el "lobo" no se quedó con los brazos cruzados y decidió de Hernán Pellerano sea su reemplazante. El exmarcador central, que colgó los botines defendiendo los colores de Gimnasia, arribaría el lunes a Jujuy para ponerse al frente del grupo, siendo su primera experiencia como DT principal.

Es que apenas dejó la actividad se sumó al cuerpo técnico Pablo De Muner, que estaba en Defensa y Justicia.

Pellerano podría llegar a enfrentar a su hermano, Cristian, que está en tratativas con Atlanta y en cualquier momento se oficializará su contratación.

En cuanto a los jugadores que seguirán para la próxima temporada, la idea de la dirigencia es mantener la base del plantel. Si bien la mayoría de los contratos recién vencen el 31 de diciembre, es un secreto a voces que Módolo intentaría que "Chaca" seduzca a algunos de los muchachos que rindieron a pleno este año. ¿Nombres? Ninguno de manera oficial, porque las tratativas están marcha. Lo que sí trascendió que Alejandro Quintana, el goleador del equipo en la Primera Nacional, estaría cerca de arreglar la continuidad para el 2026. El "9" está muy conforme con el club, pero principalmente con la vida cotidiana en Jujuy y sería el factor determinante para la decisión final. Igual, habrá esperar.

En cuanto al escándalo en el partido de ida con los patagónicos, cuando el árbitro Lucas Comesaña denunció que recibió amenazas y por tal motivo no salió a "jugar" el segundo tiempo -el Tribunal de Disciplina le dio la derecha, castigando al "lobo" con la derrota 3 a 0 y una fuerte sanción económica-, el ente afista comunicó que el mencionado "Expediente 98.263", con fecha 19/10/2025, "sin más trámite, archívese", poniendo punto final a un encuentro que marcará la historia del club por todo lo que envolvió al castigo recibido, llevando inclusive a la renuncia del secretario general, Leandro Meyer.