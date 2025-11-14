16°
Deportes

Falleció "Manu" Ramos en un siniestro vial

El fútbol "chacarero" y el deporte en general jujeño está de duelo. Es que falleció ayer en un siniestro vial Emanuel Ramos, jugador de la Liga Departamental de Fútbol, actualmente en Monterrico San Vicente.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 00:00

Desde Atlético Los Lapachos, club donde surgió, se recordó a "Manu" con emotivas palabras: "Acompañamos en el dolor a su familia y seres queridos. Fuerte abrazo y resilencia".

Ramos tenía 22 años y era un volante creativo, con llegada de gol y mucha dinámica. Tenía la habilidad de sacarse la marca de encima con buena gambeta. A sus rivales les costaba sacarle la pelota de los pies, siendo muy disciplinado y comprometido con el equipo.

"Con profundo dolor, nos despedimos de Emanuel Ramos, joven jugador que se ganó el corazón de todos en el club. Era una gran promesa de la Liga Departamental, siempre será recordado por su pasión y dedicación al fútbol", posteó Club Monterrico San Vicente.

