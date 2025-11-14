16°
14 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Amistoso Internacional
Por los clubes
Rubén Armando Rivarola
liga departamental
Paritarias 2025
Futbol infantil
boxeo
Liga Jujeña
siniestro fatal
Barrio Gorriti
Deportes

El Sub 17 hoy ante México

La Selección Argentina Sub 17 se enfrenta a México por los dieciseisavos de final del Mundial juvenil, hoy a las 11.45, donde buscará demostrar porqué fue el mejor clasificado en esta nueva instancia bajo el nuevo formato implementado por la Fifa.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 00:00

El encuentro se disputará en el Campo 2 del complejo Aspire Zone de Doha, con el arbitraje del italiano Andrea Colombo y la transmisión de DSports.

El conjunto argentino llega con puntaje ideal luego de una primera fase perfecta, en la que

venció a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y Fiji (7-0), liderando el Grupo D con nueve unidades y una diferencia de gol de +9.

De esa manera, fue el mejor equipo de toda la primera ronda y se ganó el derecho a enfrentar al peor clasificado de los terceros, México, que se metió en esta instancia por fair play tras igualar en puntos, diferencia de gol y goles a favor y en contra con Arabia Saudita, pero con menos tarjetas amarillas y rojas.

El "Tri", dirigido por Carlos Cariño, tuvo un desempeño irregular en el Grupo F: cayó ante Corea del Sur (2-1) y Suiza (3-1), pero logró vencer a Costa de Marfil (1-0) en la última fecha, lo que le permitió acceder de manera agónica a la siguiente ronda.

Por su parte, Argentina mostró un juego sólido, con buen volumen ofensivo y una notable eficacia, consolidándose como una de las selecciones más fuertes de la competencia. El ganador del cruce se enfrentará al vencedor de Portugal – Bélgica en los octavos de final.

El técnico argentino Diego Placente, que en el último encuentro ante Fiji alternó el once inicial para darle minutos a algunos jugadores que estaban en el banco de suplentes y poder darles confianza, volverá a apostar por lo mejor que tiene y el equipo que saldría a la cancha sería el mismo que enfrentó a Túnez en la 2º fecha.

Temas de la nota

Temas de la nota

