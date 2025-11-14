Docentes realizaron un “cartelazo” en las escuelas

En el marco del plan de lucha definido por la asamblea del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), docentes de distintos niveles educativos realizaron ayer un "cartelazo" en las escuelas de toda la provincia para visibilizar sus reclamos salariales y laborales.

Con afiches y consignas en las puertas y paredes de los establecimientos, el sector exigió al gobierno provincial la inmediata apertura de paritarias reales, que reflejen el verdadero costo de vida. "No queremos migajas ni aumentos impuestos de forma arbitraria", expresaron desde el gremio.

Asimismo, rechazaron la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y acompañada por algunos gobernadores, por considerar que implica "mayor precarización, pérdida de derechos y un ataque directo a la escuela pública".

La medida forma parte de una serie de acciones que continuará en los próximos días, en el marco del reclamo por un incremento salarial del 15% y mejores condiciones de trabajo para la docencia jujeña.

Esta medida de fuerza sirvió para que el gremio docente sea convocado por el ejecutivo provincial para el lunes 17 del corriente mes. Las reuniones paritarias se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural desde las 10.