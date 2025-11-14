Desde las 13, Argentina con Messi visita a Angola

La Selección Argentina cerrará su actividad futbolística de este año con un amistoso frente a Angola, que se disputará hoy a las 13.

El encuentro de cortesía se disputará en el estadio "11 de Noviembre" de Luanda y será transmitido en vivo por las señales de TyC Sports y Telefé.

Será un encuentro especial, no solo porque significará el último partido de 2025 para la "Scaloneta", sino también porque se desarrollará en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, una celebración que tendrá al campeón del mundo como invitado de honor.

En la previa, el entrenador Lionel Scaloni debió realizar varios cambios de urgencia en la convocatoria. Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone quedaron desafectados por no haber completado los trámites sanitarios relacionados con la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar al país africano.

Tampoco estará Enzo Fernández, quien continúa con su recuperación en Inglaterra. En contrapartida, se sumaron Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, mientras que Lisandro Martínez volvió a trabajar con el grupo aunque no será parte del once inicial.

Argentina llega a este encuentro tras una positiva gira internacional en la que consiguió victorias ante Venezuela (1-0) y Puerto Rico (6-0), mostrando solidez en el funcionamiento y continuidad en su identidad de juego.

Para este compromiso, Scaloni planea alinear un equipo competitivo, con Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada como tridente ofensivo. En el arco estará Gerónimo Rulli, mientras que la defensa formaría con Foyth, Romero (o Senesi), Otamendi y Tagliafico. En el mediocampo, De Paul y Alexis Mac Allister serán titulares junto a Lo Celso o Nicolás Paz, en una de las pruebas que el cuerpo técnico planea realizar.

Además el técnico planea que jueguen todos los citados y seguramente en el segundo tiempo hayan varios cambios para que todos los jugadores puedan mostrarse y luchar por su lugar en la próxima Copa del Mundo.

Por su parte, el selectivo de Angola buscará aprovechar la cita para medir fuerzas ante el campeón del mundo y celebrar ante su gente.