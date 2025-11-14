Avanzan las obras en Parque Alberdi

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli" Jorge, supervisó el avance de las obras en la futura cancha de hóckey ubicada en el Parque Alberdi, un espacio que busca convertirse en un punto de referencia para el deporte en la ciudad. El proyecto contempla una infraestructura completa, incluyendo tribunas con capacidad para el público, vestuarios adecuados para los equipos, sanitarios y cerco perimetral, además de una carpeta especial para la práctica profesional del hóckey.

Jorge consideró que "el Parque Alberdi se consolida como un punto de conexión clave entre los barrios Malvinas y San Pedrito, en pleno corazón del sector sur de la ciudad, donde avanza la construcción de un estadio modelo que permitirá incorporar una actividad que hasta ahora no contaba con la infraestructura adecuada en San Salvador de Jujuy, el hóckey".

Detalló además "la obra representa un gran paso para el deporte local, promoviendo la inclusión, el desarrollo y el acceso a nuevas disciplinas deportivas para toda la comunidad, ya que el nuevo estadio contará con una cancha equipada con piso de goma, el material adecuado y reglamentario para la práctica de hóckey, lo que garantizará seguridad y mejor rendimiento deportivo".

Además, añadió "Chuli" Jorge que "el avance de la construcción de toda la infraestructura complementaria, tribunas para el público, vestuarios para los equipos y un cerco perimetral que brindará mayor contención y seguridad al predio".

Puntualizó el intendente municipal que "la construcción de este espacio deportivo no solo busca promover la práctica del hóckey, sino también convertirse en un punto de encuentro para toda la ciudad. Será un lugar de concentración que dinamizará la vida del barrio, generando nuevas oportunidades".

Junto al intendente Jorge, estuvo en la recorrida el secretario de Obras Públicas, Aldo Montiel, quien indicó que los trabajos avanzan con la preparación para el llenado de la loza donde se construirá la primera tribuna.

En este sentido, Montiel destacó la importancia de la infraestructura, ya que contempla también la construcción de vestuarios y sanitarios, diseñados para brindar mayor comodidad a todas las personas que asistan a los eventos y actividades que se realicen en este sector.