Atractivo festival amateur en San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy acompaña en la organización del festival de boxeo amateur que se realizará esta noche desde las 21.30 en el polideportivo de barrio San José.

La velada contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo y la organización de la Escuela Municipal que dirige Javier "Alacrán" Torres, se van a desarrollar peleas en diferentes categorías.

"Está todo listo para que se pueda vivir una noche hermosa acá en nuestra ciudad de San Pedro, articulamos acciones con Javier "Alacrán" Torres, vamos a vivir una programación atractiva", anunció Ezequiel Campbell.

El actual titular de la Comisión Municipal de Boxeo de la Perla del Ramal resaltó que "tendremos pugilistas de los diferentes gimnasios de nuestra ciudad como así también de otros puntos como ser Libertador General San Martín".

El festival denominado "Box City", tendrá cinco peleas de exhibición de las cuales una será en femenino, ya que las mujeres volvieron al ring, poco a poco se están sumando otra vez a esta disciplina, además de seis peleas más", detalló Campbell.

La idea es "comenzar a las 21.30 y aproximadamente hasta las 12 de la noche ir finalizando, por lo que la invitación es para toda la gente de San Pedro de Jujuy apasionada del boxeo, que se llegue al polideportivo de Barrio San José porque van a vivir una hermosa".

El presidente de la Comisión Municipal de Boxeo de San Pedro de Jujuy remarcó que "venimos de una velada anterior que nos sorprendió por la cantidad de gente que dijo presente, la verdad que quedamos sorprendidos por la cantidad de público que asistió ojalá que en esta ocasión sea la misma cantidad o más que acompañe a los boxeadores", concluyó.

El programa

La velada tendrá a Lautaro Flores frente a Leonardo Flores, Ulises Pérez ante Lucas Cruz, Bautista Guanuco contra Julio Flores, Andrea Barbosa y Ana Torres, Axel Giménez con Joaquín Alfaro, todas de exhibición.

Después comienza la acción, en categoría gallo, cruzarán guantes Gastón Cansino ante Fabricio Juárez, Santiago Montero con Mateo Moreno, en categoría ligero, Juan Zigarán se medirá con Gabriel Escotorín, Ignacio Yurquina hará lo propio ante Jony Mendoza.