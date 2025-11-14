Arranca el Torneo Merenguitos en Palpalá

El certamen comenzará hoy a las 19 en las canchas auxiliares del club siderúrgico, continuará mañana de 9 a 18 y el domingo, y cuenta con el apoyo del municipio, que colabora activamente con el desarrollo del deporte local. En esta ocasión, personal municipal de las áreas de Tránsito y Seguridad desplegará un operativo especial para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

Este fin de semana, se desarrollará el Torneo provincial "Merenguitos" en el Club Altos Hornos Zapla de la ciudad de Palpalá, con la participación de más 80 equipos de toda la provincia.

El mismo se concretará a partir del viernes 14 del corriente y se extenderá hasta el domingo se disputarán las finales en los mismo horarios. En este sentido, desde la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola se colabora activamente con el deporte local y se pondrá a disposición un operativo especial para garantizar el normal desarrollo del evento con personal de Tránsito y Seguridad Ciudadana en cada jornada.

El profesor Martín Vequiz, coordinador de Fútbol Infantil del Club Zapla, confirmó el inicio de una nueva edición del Torneo Merenguitos, un clásico del fútbol infantil que alcanzó carácter provincial.

"Esto se realiza con un fuerte apoyo del municipio de Palpalá, comercios y empresas locales, esperamos recibir alrededor de 2000 niños y sus familias", agregando que "ya confirmaron su participación escuelas de fútbol y clubes de diversas localidades jujeñas de San Pedro, Perico, Monterrico, El Carmen y San Salvador de Jujuy, que competirán en las categorías de fútbol infantil de 5 a 12 años de edad".