Un motociclista resultó herido en un choque sobre ruta 34

Un trágico accidente ocurrió esta tarde sobre la Ruta Nacional 34, a pocos kilómetros del cruce de Pampa Vieja, cuando un motociclista impactó contra la parte trasera de un colectivo de larga distancia.

Según las primeras informaciones, el conductor del motovehículo sufrió lesiones de consideración y fue asistido en el lugar para luego ser trasladado al Hospital Dr. Arturo Zabala.

En el operativo intervinieron al menos tres ambulancias, debido a la gravedad del incidente.

En la zona trabajó personal de Seguridad Vial y efectivos de la Comisaría 45 de Pampa Blanca, quienes realizaron las pericias preliminares y ordenaron el tránsito mientras se asistía a los heridos.

Las causas del choque aún son materia de investigación.