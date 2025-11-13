Explotó un caño de agua mientras realizaban arreglos en una obra

Una escena inesperada alteró la tranquila mañana de Paraná durante este jueves, cuando en la Planta Echeverría, una cañería de 750 milímetros de diámetro explotó en medio de tareas programadas. La fuerza del estallido fue tal que dos empleados que trabajaban sobre el ducto fueron desplazados varios metros, lo que generó momentos de tensión entre los presentes.

De acuerdo a lo confirmado por el Municipio de Paraná, ambos trabajadores se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron lesiones de gravedad. Sin embargo, por precaución, fueron trasladados a un centro de salud para controles médicos. Uno de ellos presentó un corte leve en el entrecejo, aunque no necesitó sutura. El otro no tuvo heridas visibles. Pese al incidente, continuaron con sus tareas hasta ser retirados del lugar, según destacaron las autoridades.

La obra en cuestión, financiada en su totalidad con recursos municipales, forma parte de una etapa clave en el proceso de modernización del sistema de agua potable de Paraná. El proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad de conducción y avanzar en la sustentabilidad del servicio, que en los últimos años enfrentó desafíos crecientes por el incremento de la demanda.

Durante los trabajos, se intervino sobre una cañería que forma parte del sistema de impulsión de agua potable entre la planta Echeverría y el centro distribuidor de avenida Ramírez. El incidente ocurrió en el momento del corte de la tubería, que se suponía despresurizada. Sin embargo, una válvula presurizadora no funcionó correctamente, y el caño aún contenía una presión superior a la esperada. Esa fue, según las autoridades, la causa del estallido.

“La cuadrilla estimaba que el ducto ya había sido despresurizado, ya que sobre calle Rondeau se observaba el desagote previo del sistema. Pero al realizar el corte, la tubería mantuvo más presión de la prevista”, explicó Eduardo Loréfice, secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná. Según señaló el funcionario en diálogo con El Once, el equipo técnico se adelantó a las tareas debido a que “el material no nos arrojó la información correcta”, lo que derivó en el accidente. Afortunadamente, “no pasó a mayores”.

La explosión también provocó una reacción en otra parte del sistema, donde se evalúa si una válvula resultó dañada. No obstante, los trabajos continuaron sin cambios en el cronograma previsto. El objetivo es avanzar con la conexión de una nueva cañería de 5.500 metros de extensión que corre en paralelo a la existente. La instalación de este nuevo conducto es clave para reforzar el suministro en una zona que durante el último verano presentó dificultades por la alta demanda.

Los trabajos, iniciados a primera hora del jueves, se prolongarán durante toda la jornada. Para ejecutarlos, fue necesario interrumpir temporalmente el funcionamiento de los centros de distribución Ramírez y Ejército, lo que genera baja presión o cortes del servicio en el oeste de la ciudad, especialmente en áreas cercanas a las calles Ayacucho y Artigas.

“La idea es que para fin de año ya entre en funcionamiento el trabajo que se realiza desde hace unos meses”, detalló Loréfice. En paralelo, se están ejecutando tareas de renovación en la sala de bombas de la planta Echeverría, donde se colocará una electrobomba recientemente adquirida por la Municipalidad. El nuevo equipo permitirá aumentar la eficiencia en el bombeo, optimizar la administración del servicio y asegurar su continuidad en momentos de alta exigencia.

“Estamos mejorando el comportamiento de las cañerías al impulsar más caudal distribuido en dos conducciones distintas”, explicó Mayra Collante, secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, al referirse a los trabajos de conexión hacia la nueva cañería. Además, señaló que estas tareas se suman a intervenciones previas en la planta potabilizadora y en los centros de distribución.

Las autoridades locales estiman que la reanudación del abastecimiento comenzará de manera progresiva una vez finalizadas las tareas. La normalización del servicio, no obstante, dependerá de la recuperación de los niveles de reservas en los centros de distribución, lo que podría extenderse hasta la madrugada. Mientras tanto, se solicitó a la población que haga un uso racional del agua almacenada en los domicilios para evitar complicaciones.

La obra, aunque compleja, se mantiene como uno de los ejes prioritarios para la mejora del sistema de agua en la ciudad. Pese al incidente, los operarios mantuvieron su compromiso con la tarea, destacaron desde el municipio. “Siempre trabajan con un compromiso enorme. Estamos agradecidos por su dedicación”, concluyó Loréfice.