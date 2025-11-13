Se vienen las Jornadas Odontológicas

En el marco de los 30 años de la Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico de la Provincia de Jujuy, se llevarán a cabo “Jornadas Odontológicas”, que contarán con la participación de destacados disertantes de diversas disciplinas odontológicas de nivel nacional.

Las actividades se desarrollarán los días 20 y 21 de noviembre, en las sedes de la Escuela de Posgrado (Necochea Nº 666) y del Círculo Odontológico de Jujuy (Av. Fascio Nº 1036), ambas en el centro de San Salvador de Jujuy.

En este mismo contexto, el acto protocolar tendrá lugar el jueves 21 de noviembre a las 19:00 horas, en la CAJA – Centro de Arte Joven Andino, ubicado en calle Alvear Nº 534.

Las Jornadas incluirán disertaciones magistrales sobre temas de gran actualidad como bruxismo, ortodoncia, odontopediatría, diagnóstico por imágenes, ortodoncia interceptiva, implantes, endodoncia, estomatología, estética, odontología digital, flujo digital y cirugía guiada, a cargo de reconocidos profesionales:

Dr. Agustín Villa, Dr. Julio Lalama, Dra. Carla Masoli, Dra. Gabriela Bruno, Dr. Sergio Gerbino, Dra. Noelia Rodríguez Pedroso, Dr. Nicolás Zamar, Dr. Andrés Pantanali, Dr. Juan Medina, Dr. Alejandro Rendón, Dra. Verónica García, Dra. Silvana Burgos y Dr. Ignacio Molina Ávila.

Por otro lado, nos complace anunciar que la Dra. Gabriela Chávez ha sido designada como Directora de la Escuela de Posgrado del Círculo Odontológico de Jujuy, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, su compromiso con la formación continua y su dedicación a la institución odontológica.

Cabe destacar que a la Dra. Chávez la Asociación Odontológica Argentina (AOA) la nombró como Delegada Regional del NOA, reafirmando su liderazgo y compromiso con el desarrollo profesional de la región.

El Círculo Odontológico de Jujuy invita a todos sus socios y odontólogos de la provincia a participar de estas Jornadas de excelencia. Y del acto protocolar, organizado en el marco del aniversario de su Escuela de Posgrado, institución formadora y capacitadora de profesionales comprometidos con los avances científicos y con el crecimiento de la odontología jujeña.

Los interesados asistir pueden dirigirse a la Escuela de Posgrado (Necochea Nº 666), a la Sede Central (Av. Fascio Nº 1036), o comunicarse al WhatsApp 388-5250830 y para conocer la grilla de actividades completa pueden ingresar a página web coj.org.ar o a nuestras redes sociales @circulo.odontologicojujuy