El gobierno retoma las paritarias y garantiza el pago de un bono de fin de año

El Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García confirmó la reanudación de las paritarias para los empleados estatales a partir del próximo lunes 17 de noviembre. Los encuentros se llevarán a cabo durante toda la jornada en el Centro de Innovación Tecnológica de la Ciudad Cultural.

El titular de la cartera también adelantó que el objetivo del ejecutivo provincial es concretar un último acuerdo salarial antes del cierre del año. El funcionario aseguró que el diálogo con los sindicatos es una prioridad y que el gobierno comprende su posición, al mismo tiempo que realiza un esfuerzo presupuestario para atender las necesidades de los trabajadores.

En un anuncio clave para el sector, se garantizó oficialmente el pago de un bono de fin de año. Álvarez García explicó que este plus, que había sido un tema en reuniones anteriores, busca ayudar a las familias jujeñas a enfrentar los gastos propios de la temporada festiva en un contexto económico complejo.

La última ronda de negociaciones del año tendrá lugar en diciembre, mes en el que la provincia afrontará un importante desembolso. Según lo confirmado, se abonarán de manera simultánea los haberes de noviembre, el medio aguinaldo y el mencionado bono extraordinario.

Esta convocatoria marcará el cierre de la agenda paritaria antes del receso de verano.