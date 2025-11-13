20°
13 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Espectáculos

Se presenta hoy el Dúo Marcos Batallanos

Xiolofón y piano, en la sala Mallagray del Teatro Mitre.

Jueves, 13 de noviembre de 2025 12:27

Esta noche a las 20, el Dúo Marcos – Batallanos, de xilofón y piano, ganador del pre Cosquín 2026 como conjunto instrumental, presenta “Creadores S. XXI”, en la Sala Mallagray (en los altos del Teatro Mitre – Alvear 1009).

Está integrado por Pablo Marcos y Leandro Batallanos, grandes músicos de nuestro medio que presentan en esta oportunidad un ciclo de composiciones folclóricas para los mencionados instrumentos.

Los artistas contarán como invitados especiales a la vientista y cantora Micaela Chauque y Gastón Aranda.

Las entradas están en venta en la boletería del coliseo y de manera virtual por autoentrada.com

