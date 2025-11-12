Gran Feria de usados en Nissan Fiani Jujuy

El concesionario Nissan Fiani dio inicio este lunes a su esperada feria multimarca de autos usados, una propuesta que se extenderá hasta el 21 de noviembre y que promete atraer a quienes buscan renovar su vehículo o ingresar al mercado automotor con una opción segura, certificada y accesible.

Durante estas jornadas, los visitantes podrán encontrar promociones únicas, bonificaciones por pago al contado y financiación adaptada a cada necesidad. Las unidades disponibles de distintas marcas y modelos fueron cuidadosamente seleccionadas, verificadas y puestas a punto por el equipo técnico de Fiani, garantizando confianza y respaldo en cada operación.

Amplio stock y variedad de marcas

Uno de los aspectos más destacados de esta feria es el amplio stock disponible. En los salones y predios de exposición, los clientes encontrarán vehículos de distintos segmentos: compactos urbanos, familiares, SUV, utilitarios y camionetas, todos listos para entrega inmediata.

Cada unidad cuenta con un informe técnico completo, lo que permite al comprador conocer el historial y el estado general del vehículo antes de concretar la operación. Esta transparencia, junto al acompañamiento de asesores especializados, consolida a Fiani como una referencia en el rubro automotor de la región.

Servicio postventa y respaldo permanente

Fiani reafirma su compromiso con los clientes a través de un servicio postventa integral, que incluye mantenimiento, provisión de repuestos originales, asistencia técnica y atención personalizada.

El cliente no solo compra un auto, adquiere una experiencia completa respaldada por la trayectoria y la confianza que caracterizan a la firma.

Planes de ahorro y financiación flexible

En paralelo con la feria de usados, Nissan Fiani ofrece planes de ahorro para quienes desean acceder a un vehículo 0 km, una opción cada vez más elegida por los clientes que buscan previsibilidad y planificación.

Los interesados pueden suscribirse a planes accesibles y personalizados, con cuotas adaptadas a sus posibilidades y beneficios adicionales por pago anticipado. De esta forma, el concesionario amplía su propuesta comercial, ofreciendo soluciones tanto para quienes buscan vehículos seminuevos como para quienes proyectan un auto nuevo con respaldo oficial.

Trayectoria y confianza

Con una sólida historia en el rubro automotor, Nissan Fiani se ha consolidado como sinónimo de calidad, compromiso y confianza. Su trayectoria se refleja no solo en la atención al cliente, sino también en la transparencia de cada operación y en la permanente actualización de su oferta.

La invitación está abierta para todos aquellos que busquen aprovechar una oportunidad única, respaldada por la seriedad de una marca que sigue creciendo en la provincia.