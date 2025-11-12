Sentida despedida de Módolo

"Amigos, compañeros, familia, gente hermosa de Jujuy", comenzó escribiendo el DT, destacando que este martes fue "un día de emociones encontradas, pero sobre todo, un día para decir gracias", en referencia a su paso por la institución jujeña.

En su mensaje, el entrenador expresó que, desde lo deportivo, "aún duele no haber conseguido ese ascenso que soñamos", aunque subrayó que su gestión buscó dejar "algo más que buenas estadísticas".

"Vivimos grandes momentos, nos entregamos al 100% y terminamos el ciclo con orgullo y honor. Dejo aquí un pedazo de mi vida y mi corazón, y espero que perdure en el tiempo y en la memoria de ustedes", escribió.

Módolo también resaltó el cariño recibido y el compromiso de todos los que integran la familia de Gimnasia y Esgrima de Jujuy: jugadores, dirigentes, personal del club y la hinchada.

"Me llevo el cariño que me brindaron, el compromiso inclaudicable del grupo de futbolistas, el apoyo en cada decisión y, sobre todo, la calidad humana inigualable de esta provincia", expresó en otro fragmento de su despedida.

El exentrenador cerró su mensaje con una frase que resume su sentimiento hacia la provincia y el club:

"Cada final no es otra cosa más que la oportunidad de un nuevo comienzo. ¡Gracias, Jujuy! Gracias por todo. Hasta cualquier momento".

Nuevo DT

Si bien todo hace parecer que Hernán Pellerano asumirá en los próximos días como entrenador de Gimnasia, es evidente que el asunto se "enfrió".

Según le confiaron a este matutino faltaría ponerse de acuerdo en términos económicos y en el staff que rodeará al flamante DT que tendrá su primera experiencia al frente de un equipo profesional aquí en Jujuy.

Son una incógnita hasta el momento quienes serán las personas que colaborarán con Hernán Pellerano en su labor diaria.

En definitiva, con el objetivo de acelerar todo, la recientemente creada Comisión de Fútbol de Gimnasia y Esgrima continúa conversaciones en Buenos Aires con el representante de Hernán Pellerano para su pronta incorporación.