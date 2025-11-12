Rodríguez fue despedido y asumió Godoy

"El Club Atlético Talleres informa a socios, hinchas y público en general que Ismael Rodríguez ha dejado de ser el director técnico de nuestro primer equipo. Durante su gestión, logró importantes títulos, como la Copa Federación 2024/25 y el Torneo Apertura de la Liga Jujeña 2025, demostrando su capacidad y profesionalismo. Su paso por Talleres ha sido fundamental para el crecimiento y éxito del club. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su dedicación, compromiso con el club; y le deseamos lo mejor en su futuro profesional", este fue el comunicado oficial del club periqueño confirmando la salida de Rodríguez.

Víctor Nazareno Godoy se hará cargo de la conducción técnica del plantel profesional. Ayer fue confirmado en el cargo y se propone terminar de la mejor manera esta fase de grupos.

Talleres se enfrentará como visitante este fin de semana a Unión Deportiva Maimará. Recordemos que en el duelo de ida en la segunda jornada, los del "expreso" consiguieron una histórica goleada por 11 a 1 sobre los quebradeños.

En tanto por el mismo grupo de competición el domingo Luján recibirá a Racing de Ojo de Agua en "La Tablada".

Las posiciones en la mencionada zona con cuatro partidos disputados son: Talleres 9 puntos, Deportivo Luján 7; Racing de Ojo de Agua 4; Unión Deportivo Maimará 3.

De esta manera sigue su curso el Torneo Regional, un certamen de alcance nacional, en el que participan clubes de todas las provincias de la Argentina, ​lo que lo hace el más extendido territorialmente. En esta temporada 2024-25 tomaron parte más de trescientos equipos. Otorga ascensos para el Torneo Federal A 2026, cuyo número ha variado en las distintas ediciones.

Continuando con lo nutrido del campeonato, participan, además de los descendidos de la edición anterior del Torneo Federal A, los equipos ganadores de los campeonatos de sus respectivas ligas o, en caso de que estos ya participen de un certamen de una categoría superior, los que les sigan en mérito deportivo. Estos equipos pueden ser uno o dos, según el número de participantes de cada liga. A ellos se agregan, desde la segunda edición, un equipo por cada federación de ligas, y otros equipos de los clubes que obtienen el derecho a participar mediante el otorgamiento de licencias deportivas.

Recordemos que para la disputa de este Regional, se separó a los equipos en ocho regiones determinadas geográficamente. El certamen consta de varias rondas, la primera de las cuales se realiza por el sistema de todos contra todos, con los equipos divididos en zonas dentro de cada región. A partir de allí se realizan rondas por eliminación directa que consagran un clasificado por región, los que se enfrentan entre sí en la etapa final, emparejados según un esquema predeterminado, y los vencedores obtienen el ascenso al Torneo Federal A.