Jujuy Básquet postergó el partido ante Salta Basket

El plantel de Jujuy Básquet no se recuperó al ciento por ciento de la gastroenteritis, por lo que la Asociación de Clubes dio el visto bueno para postergar el clásico ante Salta Basket que debía jugarse mañana en el estadio "Delmi".

Llegó el esperado comunicado desde LaLiga Argentina después del informe elevado por el cuerpo médico de los "cóndores" en el cual explicó que los jugadores se enfermaron de salmonella, lo que les produjo una deshidratación por fiebre, diarrea.

Igual, el equipo retomó los entrenamientos poco a poco, tratando de ponerse a tono, aunque dejó secuelas la gastroenteritis obligando a la dirigencia a pedir la postergación del clásico frente a Salta Basket que estaba programado para mañana en la vecina provincia. El mismo ya fue reprogramado y se jugará el 24 del corriente mes.

De a poco el elenco jujeño intentará ponerse al día, por lo pronto trabajan con la mente puesta en el domingo, ya que visitará desde las 21.30 a Independiente BBC en Santiago del Estero en el encuentro postergado correspondiente a la segunda fecha de LaLiga Argentina.

Después, no tendrá descanso, el miércoles de la próxima semana, tendrá el primer partido de la temporada de local, será desde las 21.30 frente a Villa San Martín de Chaco en el estadio "Federación".

Luego, el 24 visitará a Salta Basket, para cerrar el presentes mes otra vez en casa frente a Huracán Las Heras a partir de las 21.30.