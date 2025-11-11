Cannava alcanza una valuación récord y despierta interés internacional

En el marco del balance de gestión del presidente saliente Gastón Morales, Cannava S.E. presentó su informe ante la Auditoría General de la Provincia y medios locales, destacando una valuación económica de 98 millones de dólares, según la auditoría independiente de la firma BDO.

Este monto casi triplica la inversión pública inicial realizada por la Provincia de Jujuy, reflejando el crecimiento sostenido, la inserción en mercados internacionales y la consolidación de una estructura científica y farmacéutica integrada en suelo jujeño.

Ocho compañías internacionales del sector farmacéutico y biotecnológico han manifestado su interés en alcanzar acuerdos de inversión o participación accionaria de Cannava.

De estas, tres ya presentaron cartas de intención formales para invertir en el paquete accionario de la empresa estatal. Estas empresas son compañías farmacéuticas de origen alemán, brasileño y chino.

Proyecciones hacia el 2026.

Con una capacidad productiva de entre 5.000 y 7.000 kg de inflorescencias farmacéuticas por año, Cannava se encuentra en plena etapa de madurez operativa y comercial.

El punto de equilibrio financiero se alcanza con 3.500 kg anuales, y las proyecciones de ventas para 2026 estiman ingresos de entre 8.000 y 15.000 millones de pesos, dependiendo de la continuidad de las inversiones estratégicas.

“La empresa se ha consolidado como un activo estratégico para la provincia, con capacidad real de generación de valor económico, desarrollo tecnológico y proyección internacional”, afirmó Gastón Morales, presidente saliente de Cannava.

La conducción quedará a cargo del Lic. Marcelo Guastella, quien integró la gestión desde los inicios, asegurando continuidad técnica y comercial.