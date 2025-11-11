ATE convocó a un paro nacional contra la reforma laboral

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y para exigir la reapertura inmediata de las paritarias.

La medida de fuerza se realizará el miércoles 19 de noviembre y fue resuelta durante un plenario federal llevado a cabo en la sede nacional del sindicato.

“Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. No podemos esperar hasta el recambio parlamentario. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle esta reforma”, expresó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Y agregó: “Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después, que no nos digan que no queremos dialogar”.

En este marco, el gremio anunció que ese mismo día movilizarán hacia la Secretaría de Trabajo para exigir la reapertura de las negociaciones salariales. "Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Cada día que pasa, el pluriempleo alcanza a una cantidad creciente de empleados públicos que ya no pueden cubrir las necesidades básicas ni sostener dignamente sus hogares", advirtió el dirigente

“La medida de fuerza debe servir para cuestionar con firmeza la posibilidad de que se aniquilen todos los derechos laborales bajo la excusa de la modernización, pero también para obligar al Gobierno a reabrir las paritarias y reparar el grave daño ocasionado en los salarios”, concluyó