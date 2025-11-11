Femicidio en barrio Gorriti

La policía y la justicia investigan un presunto femicidio tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, de aproximadamente 30 años, en un inquilinato del Barrio Gorriti, en la calle Campero casi esquina Éxodo. El presunto agresor, quien sería la pareja de la víctima, se encuentra detenido.

El suceso fue reportado a las autoridades a través de dos llamados telefónicos cruciales. Uno de ellos provino de vecinos de la zona que alertaron sobre gritos que se habrían escuchado momentos antes del hallazgo. El segundo llamado fue realizado por un hombre, quien se identificó como la pareja de la mujer y que, según fuentes extraoficiales, estaría sindicado como el principal sospechoso del crimen.

La mujer fue encontrada sin vida dentro de una de las unidades del inquilinato. Las versiones extraoficiales y los testimonios vecinales refuerzan la hipótesis del femicidio, ligada a los gritos de auxilio quese escucharon.

Autoridades confirmaron que el hombre que realizó el segundo llamado, identificado como la pareja de la víctima, ya se encuentra detenido y a disposición de la justicia.

Tras el reporte, se desplegó un importante operativo que incluyó a personal de la Policía de la Provincia, la Brigada de Investigaciones y el Cuerpo Forense. Los equipos de peritos trabajaron intensamente en la escena para recabar pruebas y realizar las diligencias preliminares.

Posteriormente, se procedió al levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue del barrio Alto Comedero. En este lugar se realizará la autopsia, cuyos resultados son esperados para determinar la causa fehaciente de la muerte y esclarecer las circunstancias exactas de este terrible suceso.

Las investigaciones están en curso bajo estricto secreto sumario, buscando confirmar la dinámica del hecho y establecer las responsabilidades penales en este nuevo caso de violencia de género.