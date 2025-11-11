Tres candidatos para dos descensos

Este domingo en el estadio "José Fierro", el "tomba" de Omar Asad cayó con el "decano" y, debido al triunfo de Aldosivi ante Banfield en condición de visitante, quedó último en la tabla anual y se jugará la permanencia en la Liga Profesional en la última fecha.

Además de Godoy Cruz y Aldosivi, el otro equipo que puede descender es San Martín de San Juan, justamente, el rival del "tiburón" en la última fecha en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Por su parte, el "tomba", que solo puede aspirar a un desempate, recibirá a Deportivo Riestra en Mendoza.

¿Cuáles son las posibilidades que tiene Godoy Cruz de llegar a un desempate?

Aldosivi, San Martín de Juan y Godoy Cruz definirán los dos descensos de la Liga Profesional 2025

Godoy Cruz jugará este fin de semana ante Deportivo Riestra en el estadio José Gambarte de Mendoza, con día y horario a confirmar.

Al "tomba" solamente le sirven dos combinaciones: ganar y que Aldosivi empate con San Martín de Juan o una victoria de este último sumado a un triunfo en Mendoza.

La primera opción llevaría a un desempate con Aldosivi mientras que la segunda generaría un clásico cuyano para definir el segundo descenso.

Cualquier otra combinación decretaría el descenso de Godoy Cruz tras 16 años en la élite del fútbol argentino.