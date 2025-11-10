Llaryora pidió más “modificaciones” al Presupuesto 2026

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la reunión en Casa Rosada con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, para analizar las futuras reformas que pretende la gestión libertaria, pero aclaró que el Presupuesto 2026 tiene que tener "determinadas modificaciones" respecto al proyecto oficial.

"Tiene que tener determinadas modificaciones para ser aprobado", dijo el mandatario provincial sobre el proyecto de Presupuesto que se está debatiendo en el Congreso nacional, aunque evitó mencionar cuáles deberían ser esos cambios.

Se limitó a señalar que tiene que haber un Presupuesto que "tenga visión de crecimiento y nosotros en Córdoba hacer uno en línea con el que podamos, con baja inflación, incentivar la producción y que genere empleo y reduzca la presión fiscal".

Al retirarse de la sede gubernamental, tras casi una hora y media de reunión con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Llaryora dijo que se trató de un encuentro en el que centralmente se habló del "rumbo de la Argentina y de los caminos que hay que seguir para poder crecer".

Consultado por la reforma laboral, una iniciativa clave que la gestión de Javier Milei pretende concretar, remarcó que aún no hay "ningún proyecto presentado", mientras que dijo que hay que preocuparse "por la cantidad de personas que están en las industrias y comercios chicos en la informalidad, eso es un castigo".

"Un juicio a un pequeño le hace cerrar la persiana. En una reforma no puede haber modificaciones hacia atrás, hay derechos adquiridos. Hay que tener en cuenta las diferencias entre medianos y grandes", planteó la cuestión laboral.

En tanto, el gobernador dijo que no se habló con Santilli y Adorni sobre el reclamo de Córdoba a la Nación de larga data por la deuda de la caja de jubilaciones: "No se habló, eso está en la Justicia", sostuvo.

Además, Llaryora ponderó el cambio del presidente de Milei de reducir sus niveles de confrontación: "Fue una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y lograr consensos para mejorar la vida de los argentinos y dejar atrás anteriores etapas de agravios e insultos", sostuvo.

Previo al gobernador cordobés, hubo una reunión de Santilli y Adorni con su par sanjuanino, Marcelo Orrego, en el marco de las rondas de reuniones bilaterales con los mandatarios provinciales que activo el designado ministro del Interior para lograr consenso para aprobar el Presupuesto en el Congreso e ir luego por las reformas laboral, impositiva y del Código Penal.