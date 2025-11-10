Sampedreño firmó un vínculo con la AFA

Pasaron 18 años de trabajo, sacrificio, inversión y sobre todo dedicación, por eso el festejo de Matías Sepúlveda, el árbitro jujeño luego de firmar el contrato con la Asociación del Fútbol Argentino. "Sueño con llegar a la Primera Nacional", confesó.

El colegiado que imparte justicia en la Liga del Ramal contó que "esto consiste para jugar el Regional y para lo que se viene con la posibilidad de algún partido del Federal A".

Haciendo un reconto de su pasado, Sepúlveda recalcó que "estoy contento y no sé si te puedo decir que lo esperaba, pero siempre desde que me inicie en el arbitraje, la idea era llegar más allá, que gracias a Dios se me dio, porque no todos tienen la posibilidad de firmar un contrato con AFA, así sea pasantía o no, estamos ligados a la Asociación de Fútbol Argentino", subrayó. El árbitro sabe que "ahora ya con 40 años pienso todo el tiempo que pasó y que recién se me dio la oportunidad marca que nunca bajé los brazos, se que estoy casi en la parte final de mi carrera, dejamos muchas cosas de lado, pero también se complica, los chicos, la familia, por ahí los chicos me mandaban mensajes, mi hija que está estudiando en Salta me mandaba mensajitos felicidades papá y le decía que esto también de ellos porque ellos también tienen que bancar un fin de semana donde querían hacer cosas y no podía porque estaba en una cancha, tenía partidos".

Sucede que siempre que lo necesitaron Sepúlveda estuvo "me brindo al ciento por ciento tanto en liga local o lo que sea, siempre estoy a disposición difícil que diga que no por algún motivo, la verdad que a veces me pongo a pensar y digo un momento, renuncié al trabajo para hacer la carrera de Arbitro Nacional, trabajaba en una tarjeta de crédito y renuncié, trabajaba en el Ingenio y renuncié, justo era el año que arrancaba el curso de Nacional y no todos te dan permiso, no todos te bancan así que había que tomar decisiones", detalló. Por eso remarcó que "puedo decir que lo logré, obviamente que quiero más, dirigir un Federal A, llegar a la Primera Nacional de asistente o cuarto árbitro, me queda poco tiempo, pero bueno le voy a seguir dando hasta donde pueda y vamos a ver qué pasa", finalizó Matías Sepúlveda, que junto a Víctor Terán y David Serapio, son los árbitros jujeños que firmaron contrato con AFA.