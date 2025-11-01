°
1 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Automovilismo
El lobo
Mundial 2026
Automovilismo
El lobo
Mundial 2026

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos

Jujeños honran y recuerdan a sus difuntos

En Jujuy, como en gran parte del norte argentino, la tradición del Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos tiene un significado muy especial. Cada familia prepara una mesa en honor a sus seres queridos que ya no están, con comidas, bebidas y elementos que solían disfrutar en vida.

Sabado, 01 de noviembre de 2025 19:30

Como cada 1 y 2 de noviembre, cientos de jujeños se acercan a los cementerios para rendir homenaje a sus familiares y seres queridos en el día de todos los santos y fieles difuntos.

Notas Relacionadas

Con el inicio del mes, muchas familias preparan las tradicionales mesas de ofrendas para los santos y los difuntos. Según la creencia popular, en esta jornada las almas regresan al plano terrenal para reencontrase con sus seres queridos, quienes las esperan con alimentos, bebidas y panes que solían disfrutar en vida.

Además de las ofrendas en los hogares, cientos de jujeños visitan los cementerios para limpiar, adornar y acompañar a quienes descansan en paz. Durante el día también se celebran misas en memoria de los difuntos, en un ambiente de recogimiento y profunda fe.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD