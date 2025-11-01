Nueva York celebró Halloween al ritmo de Thriller

Thriller NYC se apoderó de la 6ª Avenida en el legendario Desfile de Halloween de New York Village, ofreciendo otra espectacular actuación de “Thriller”, ya que miles de personas vestidas con disfraces terroríficos llenaron las calles para el 52º Desfile Anual de Halloween en Greenwich Village.

Para la ocasión, las calles se convirtieron en un festival de fantasmas, zombis y brujas, que bailaron y vitorearon durante toda la noche. Entre los muchos momentos memorables, destacó la actuación de Thriller NYC, un grupo que recrea cada año el famoso baile de "Thriller" de Michael Jackson.

Lo que comenzó hace casi dos décadas como un pequeño acto local se ha convertido en una de las partes más queridas del desfile. Tras la muerte de Jackson en 2009, la actuación del grupo ganó aún más fama, atrayendo a multitudes y convirtiéndose en una tradición de Halloween que los neoyorquinos esperan con ilusión cada año.

La historia de Thriller

Thriller es una de las canciones más icónicas de Michael Jackson. El video musical, lanzado en 1983, se convirtió en un éxito mundial, con 942 millones de visitas en YouTube. Es caracterizado como uno de los videos musicales más vendido en la historia de la música.

La canción ganó dos premios Grammy. Además, otros premios en los MTV Video Music Awards, incluido el premio al Video del Año.