Triunfazo del "depor" ante Zapla

Victoria histórica en Perico. Deportivo Pampa Blanca se impuso 2 a 1 a Altos Hornos Zapla ayer en la 3º jornada de la Zona 2 del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 que se disputó en el estadio "Plinio Zabala" donde últimamente no le sienta bien a los palpaleños, por lo menos en sus últimas dos presentaciones al mando de Facundo Zamarián (antes frente a Talleres en la revancha por la Copa Desafío). En los años de vida de ambos clubes, se enfrentaron por primera vez y los dirigidos por Darío Zampini mostraron mayor actitud y firmeza que les terminó alcanzando para festejar y acomodarse en la tabla con 4 puntos, justo detrás del "merengue" que marcha con 6 (el domingo a las 17 juegan Monterrico Sur vs Sportivo Rivadavia).

La tarde se prestó con un sol radiante, algo de viento y un campo de juego en condiciones. No había excusas y el "depor" lo jugó como una final por eso se llevó tres valiosos puntos. Aunque en el inicio Virreyra fue la referencia de área pero no estuvo fino, se cansaron de llover centro de Barboza y Marcial. Después Virreyra tuvo dos contras que remató ancho de zurda. En el cuarto de hora un desborde terminó dejando sólo a Reyes que sin marcas se desesperó y la tiró a la nubes en medio del lamento de la hinchada de Pampa Blanca.

Con el volante ofensivo Marcial, jugando nuevamente de lateral por izquierda, "Tata" Vera se animó lo desbordó y cedió para que el colombiano Oquendo convierta la "ley del ex" ingresando por el segundo palo y dejando sin atenuantes al achique de Abraham. El "merengue" siguió insistiendo con centros y Terre le negó el frentazo de Virreyra cuando antes habían probado de media distancia Mateo y luego Durán.

La segunda parte parecía que lo cuestión iba a ser más intensa en el juego pero hubo más voluntad que juego. Al minuto un córner olímpico de Mateo exigió los reflejos del golero Terre. Y en la continuidad de ese jugada un agarrón de Flores a Virreyra le cometió infracción y el juez Guzmán, cerca de la jugada, sancionó penal. De la ejecución se hizo cargo Virreyra que puso el empate transitorio para los palpaleños que se ilusionaban.

Sin embargo una siesta de Canelo y compañía en la zaga visitante, le sirvió a Vera que se demoró en una jugada rápida perdió en el mano a mano con Abraham. Luego Zamarián metió a Cabaña que mucho no pudo hacer en el ataque, después ingresó tarde Vargas para acompañar y Silveira para contener las contras junto a Rosales, pero no. Avila entró bien y desniveló por izquierda pero Virreyra malogró otra chance dentro del área. El "depor" se afirmó en defensa con Maizares que al poco tiempo recibió un codazo de Vargas y Zapla quedó con 10 ya en el final. Encima en la adición una mala salida "merengue" dejó servido el gol a Rivero, 2 a 1.