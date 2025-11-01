Talleres estrenará iluminacion Led

Durante el encuentro, el dirigente acompañado por miembros de la Comisión Directiva presentaron un detalle sobre importantes mejoras en las distintas áreas.

1º) Recuperación de los baños ubicados en la segunda preferencial.

2º) Reacondicionamiento de las butacas de las plateas.

3º) Refacción de los baños para la parcialidad visitante

4º) Instalación de un moderno sistema de iluminación Led en el estadio "Plinio Zabala", una obra fundamental que permitirá una mejor visibilidad y calidad en cada partido y evento deportivo que se concrete allí.

Además, los directivos destacaron la importancia del acompañamiento incondicional de los simpatizantes del "expreso" en cada presentación, siendo ellos quienes "impulsan y motivan el crecimiento permanente de nuestro club", sostuvo Benedetto.

Asimismo resaltaron que estos avances reflejan el compromiso con el bienestar de los otros socios, simpatizantes y todas las personas que visitan el reducto "azul".

Por último, el titular de Talleres remarcó la importancia de seguir trabajando juntos para fortalecer la entidad de cara al futuro.

En cuanto a lo futbolístico, el plantel continúa entrenando a full de cara al partido ante Racing de Ojo de Agua por la tercera fecha del Regional Amateur.

Precisamente, la noche del jueves se estuvieron probando las luces artificiales, cumpliendo con las expectativas de todos.

Ahora serán inauguradas de manera oficial mañana desde las 20, esperando que el público asista en gran número para acompañar al equipo en esta jornada tan especial.

Alexis Balderrama junto a Ángel Ajalla y Marcelo Daniel Salazar, todos de la Liga Departamental de Fútbol, serán los encargados de administrar justicia en Perico.