San Lorenzo derrotó a Riestra

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Alexis Cuello, con un buen remate de tijera a los cinco minutos del complemento. Con el triunfo, el "ciclón" avanzó a la quinta posición de la zona B, con 22 unidades, mientras que Riestra se mantiene segundo, con 27 puntos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude visitarán a Rosario Central, líder del grupo, el viernes 7 de noviembre a las 21, mientras que el "malevo" recibirá a Independiente, el lunes 10.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 20 minutos del primer tiempo, con un pase filtrado que dejó mano a mano a Alexis Cuello, quien superó al arquero Ignacio Arce pero la pelota le quedó alta y su cabezazo se fue desviado por encima del travesaño.

Nueve minutos después, el enganche Facundo Gulli avanzó desde la derecha hacia el medio y sacó un zurdazo rasante al primer palo, tapado por Arce.

Riestra tuvo su primer ataque claro a los 37 minutos, cuando el lateral Jonatan Goitía remató un tiro libre frontal a centímetros del área, con un disparo bajo que el guardameta Orlando Gill contuvo sobre su palo derecho.

Ya en la segunda mitad, la primera situación de riesgo fue de la visita. Una jugada colectiva por derecha terminó en un remate de primera del delantero Jonathan Herrera. A los cinco minutos, un contraataque por izquierda terminó en un centro al segundo palo, que Agustín Ladstatter bajó para el delantero Alexis Cuello, quien controló con el muslo, de espaldas al arco, y remató al gol.