Independiente se juega su última oportunidad

Independiente de Avellaneda recibirá hoy a Atlético Tucumán, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, en lo que podría ser su última oportunidad de seguir con chances de avanzar a los playoffs.

El encuentro está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio "Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini" y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro designado fue Sebastián Martínez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

El "rojo", que es dirigido por Gustavo Quinteros, arriba a este encuentro luego de la goleada 3-0 a Platense, en un cruce de la sexta fecha que había sido postergado y que le sirvió para cortar con la sequía de 15 partidos sin sumar de a tres. Aquella mala racha había dejado muy resignado al equipo, que ahora marcha último en la Zona B del Torneo Clausura con solo nueve puntos.

De cara a este partido, los dirigidos por Quinteros están obligados a cosechar un buen resultado, ya que en caso de perder se quedarán sin chances de meterse en los playoffs.

Atlético Tucumán, por su parte, está octavo en la Zona B y se encuentra en plena lucha por avanzar a los playoffs.

El conjunto tucumano no la tendrá nada fácil, ya que perdió tres de sus últimos cuatro partidos y sufrió la salida de su director técnico, Lucas Pusineri, quien será reemplazado por Hugo Colace.

Las formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Jonathan de Irastorza; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo; Lautaro Millán y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Carlos Auzqui; Mateo Bajamich y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Árbitro: Sebastián Méndez. Horario: 20. Televisa: Espn Premium.