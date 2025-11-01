Atlanta-Morón, por un lugar en la semifinal

El "gallito", llega al cruce con mejor parado que "bohemio", ya que en la ida se impuso por 1 a 0, resultado que hasta el momento le permite sacar boleto a la siguiente instancia en caso logre un empate. Una derrota lo deja afuera teniendo en cuenta que el local tiene la ventaja deportiva en caso de igualdad de puntos.

Ese cabezazo agónico de Ivo Costantino inclinó la balanza de su lado y obliga a Atlanta a ganar sí o sí, por lo que al equipo de Walter Otta se le abrirán los espacios como para poder ser letal y liquidar el pleito antes.

"Teníamos que ganar de local e hicimos nuestro trabajo, pero enfrentamos a un rival muy fuerte. Todos soñamos con lo máximo: dar el salto a Primera. El club está preparado para eso", indicó, Walter Otta, DT de una de las instituciones más grandes de la zona Oeste.

Vale remarcar que el volante Pablo Ferreira no será parte de la delegación ya que continúa recuperándose de la operación de apendicitis a la que fue sometido hace unas semanas. Tampoco estará Lautaro Disanto, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda en la jornada amistosa que el "gallo" disputó contra Villa Dálmine hace unos días, participaron futbolistas que no venían teniendo mucho rodaje más algunos juveniles.

Atlanta y Deportivo Morón en Reducidos sólo se vieron las caras en el B Metro 2004/05, en la primera fase. Tras dos partidos y a pesar de que el "bohemio" tenía ventaja deportiva por mejor ubicación, clasificó el "gallito".

Pero hoy será un partido diferente, porque ambos sueñan con pasar de ronda.