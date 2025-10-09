Maduro denuncia que EE.UU pretende derrocarlo para apoderarse del petróleo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que ese país está organizado para defender su soberanía frente a lo que describió como intentos de intervención externa y la pretensión de apoderarse de sus recursos naturales.

Maduro formuló estas declaraciones al presenciar la inauguración de un hospital pediátrico en Caracas, donde comentó el despliegue de la denominada Operación 200 en La Guaira (litoral central) y Carabobo (centro-norte), explicando que se probaron equipos y mecanismos de respuesta militar.

Precisó que las Zonas de Defensa Integral se irán activando de forma sorpresiva “para la defensa de la paz y la protección del pueblo venezolano” y definió al país sudamericano como “un pueblo de paz” cuya tranquilidad debe ganarse y protegerse: “Si usted quiere paz, prepárese para defenderla, ejercerla, y para garantizarla”, áfirmó, a la vez que reiteró entonces la consigna oficial: “ganemos la paz, defendemos la vida, ejerciendo la soberanía”.

Al referirse a la política exterior de Estados Unidos, Maduro afirmó que “el imperio gringo no tiene razón” y atribuyó a sectores de Washington la intención de provocar una guerra en la región para imponer un gobierno afín y apoderarse de petróleo, gas y oro, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.

“Ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos y las venezolanas”, sentenció. Maduro agregó que Venezuela no está interesada en agredir a nadie, pero remarcó que cada vez está más preparada, política, militar y socialmente, para impedir cualquier vulneración del territorio.

Washington ordenó, desde hace más de un mes, el despliegue en el Caribe de ocho buques militares cargados de combates con misiles, aviones de F-35 y un submarino nuclear, bajo la excusa de supuestas operaciones contra el narcotráfico.

El despliegue militar permanece en aguas caribeñas cercanas a Venezuela, mientras la Casa Blanca acusa a Maduro de liderar una organización delictiva, a la que promete atacar.Caracas, por su parte, niega rotundamente dichas acusaciones y denuncia que la Administración Trump pretende forzar un cambio de Gobierno en Venezuela.