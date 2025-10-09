°
9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Feriado XXL
Papa León XIV
Palestinos
Consejo del Corredor de capricornio
NARCOFEMICIDIO
Cultura
operativo
boletas
fiesta
Feriado XXL
Papa León XIV
Palestinos
Consejo del Corredor de capricornio
NARCOFEMICIDIO
Cultura
operativo
boletas
fiesta

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

La Justicia rechazó el pedido de reimprimir las boletas y se mantendrá la foto de Espert

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución.

Jueves, 09 de octubre de 2025 19:52

La Junta Electoral bonaerense rechazó hoy por “temporal y jurídicamente inviable” el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito para las elecciones del 26 de octubre, después de la renuncia de José Luis Espert a la nómina libertaria.

“Las BUP ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia”, expresó la Junta Electoral en su resolución.

Para la justicia electoral, “resulta material, temporal y jurídicamente inviable” realizar de nuevo el proceso de impresión de boletas. Además, apuntaron sobre el riesgo de comprometer la realización misma del acto electoral.

El fallo fue firmado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La PlataJorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos AiresHilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD