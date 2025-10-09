Así funcionarán los servicios municipales por el feriado del 10 de octubre

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó a toda la comunidad como funcionarán los servicios con motivo del feriado por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”
De esta manera la Dirección General de Higiene Urbana, de la Secretaría de Servicios Públicos estableció como funcionarán los servicios municipales del viernes 10 de octubre.
-
Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
-
Servicios Especiales: Normal
-
Limpieza/Barrido: Servicio Reducido
En tanto, la empresa LIMSA S.A dispuso para los días viernes el siguiente cronograma de actividades:
Turno mañana
-
Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
-
Recolección Comercial : Normal
-
Recolección de Patógenos: Normal
-
Barrido Zona Micro Centro y Terminal: Normal
-
Barrido Manual Sin Servicio
-
Recolección de malezas / escombros: Sin Servicio
Turno tarde
-
Recolección Comercial : Normal
-
Barrido Manual y Mecánico: Sin Servicio
Turno noche
-
Recolección de Residuos Domiciliaria: Normal
-
Contenedores Municipales Normal
-
Barrido Mecánico: Normal
La Dirección de Mercados, informó que los mercados municipales atenderán medio día, a excepción del mercado 6 de agosto que abrirá sus puertas en los horarios habituales.
Por su parte la dirección de Tránsito y Transporte, informó que los servicios se prestarán de la siguiente manera:
-
Transporte Alterativo: Tarifa 2
-
Transporte Urbano: prestará servicio con unidades reducida
-
Ascensores Urbanos 1 y 2: Funcionarán en el horario de 8 a 20 hs.
-
Estacionamiento Tarifado: sin servicio