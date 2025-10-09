Desde Jujuy los gobernadores de Provincias Unidas ratificaron su compromiso con el federalismo

Los gobernadores del espacio Provincias Unidas se reunieron hoy en Jujuy en una cumbre de alto impacto político y productivo, marcada por discursos que reafirmaron el federalismo y lanzaron duras críticas a las políticas del gobierno nacional de La Libertad Avanza (LLA) y al kirchnerismo.

El encuentro, que tuvo lugar en nuestra provincia en el marco de las actividades del VII Foro del Corredor Bioceánico Capricornio, fue presidido por el gobernador de Jujuy Carlos Sadir y estuvieron presentes Martín Llaryora (gobernador de Córdoba), Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe), Ignacio Torres (gobernador de Chubut), Claudio Vidal (gobernador de Santa Cruz), Gustavo Valdés (gobernador de Corrientes) y el dirigente cordobés Juan Schiaretti y otros referentes. La agenda incluyó recorridas por el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, además de reuniones con empresarios del rubro minero, destacando el potencial productivo del interior del país.

El anfitrión del encuentro Carlos Sadir indicó que continuará por el camino del federalismo sin excluir a la gente “Nos unimos en Provincias Unidas porque el federalismo se defiende con hechos. No podemos aceptar más una Argentina que mira desde el centralismo."

"La desconexión del Gobierno Nacional con el país real es preocupante. Se recortan fondos esenciales, se paraliza la obra pública y se disuelven programas que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros pueblos. Es una falta de respeto que nos obliguen a pagar por la ineficiencia central. No es justo que los subsidios se concentren en un solo distrito mientras el interior carga con el costo total de los servicios y la infraestructura, señaló"

"Hemos demostrado que se puede ser responsable fiscalmente sin desmantelar el Estado. Este encuentro, con gobernadores de distintas extracciones políticas, prueba que hay una alternativa que nace desde la producción, el diálogo y el respeto institucional”, indicó el mandatario provincial.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los oradores más enfáticos, trazando un paralelismo entre el histórico Éxodo Jujeño de 1812 y la actualidad. "Argentina será Federal o no será nada", indicó resumiendo la fuerte voluntad de trabajar en conjunto por el desarrollo regional que tenga el bienestar del pueblo como eje central. Al mismo tiempo tomó distancia de las medidas nacionales indicando que las provincias del interior estarán siempre del lado de la universidad ´publica, la salud, publica y el desarrollo que tenga como premisa no dejar de lado a la gente.

Llaryora cuestionó el modelo de desarrollo concentrado en la Capital Federal: "¿Cuál es la explicación de que estemos en estos niveles de desempleos? ¿Es que el modelo no ve el desarrollo del interior?". El mandatario cordobés criticó el "sistema de exclusión, pobreza y éxodo" que, a su juicio, obliga a los jóvenes del interior a migrar por falta de oportunidades. Además, instó a sus pares a seguir en la "difícil" postura de defender el federalismo: "Gracias por estar donde están los que queremos la Argentina Federal".

Desde la Patagonia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se sumó a las críticas, apuntando directamente al estilo del presidente Javier Milei. "No naturalicemos lo bizarro, no naturalicemos la corrupción", dijo Torres, reprochando que el máximo representante haga "pavadas en un escenario en el momento en que la gente la está pasando mal. Eso no es marketing; ¡eso es una falta de respeto!"

Torres acusó a la AMBA de "dilapidar los dólares que generamos las provincias que producimos con esfuerzo y trabajo" y reafirmó la importancia del trabajo sobre el asistencialismo.

En la misma línea, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) afirmó que Provincias Unidas busca una alternativa lejos de los extremos: "No es la del pasado con el kirchnerismo ni el presente con La Libertad Avanza". El santafesino también criticó la actitud presidencial: "No hay que hacer un festival de rock para sentirse estrella, sino trabajar para el bien de la gente".

Varios oradores destacaron la necesidad de priorizar la producción y el desarrollo territorial. Gustavo Valdés (Corrientes) aseguró que Provincias Unidas tiene una proyección a largo plazo, no meramente electoral. Valdés diferenció las dos argentinas: "la de la abundancia, que solo piensa en Europa y juega a la timba financiera, y la otra, la que ve lo que sufre el pueblo".

Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) también realzó los logros productivos de Jujuy, especialmente en energía solar y minería sustentable. Propuso que la Argentina requiere una "expresión del trabajo, la producción y el federalismo" y criticó al gobierno nacional por su "política económica que es cruel con los más vulnerables", señalando la falta de inversión estatal en infraestructura clave como el gasoducto del NEA.

Los líderes del espacio también celebraron la "transformación" de Jujuy, impulsada por Gerardo Morales y continuada por Carlos Sadir.