Allanan la casa del diputado José Luis Espert en una causa por lavado de dinero

La Justicia allanó este miércoles el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. El economista, integrante de La Libertad Avanza que se encuentra en uso de licencia, está acusado de haber recibido un pago de US$200.000 de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico.

El operativo se llevó a cabo luego de que la Cámara de Diputados autorizara, durante una sesión, el pedido formulado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. La medida fue necesaria debido a la ley de fueros, que otorga inmunidad a los legisladores e impide allanar sus domicilios o despachos sin la expresa autorización de la Cámara a la que pertenecen.

Horas antes del allanamiento, los abogados defensores de Espert presentaron un recurso para que la causa sea trasladada a los tribunales federales de Comodoro Py. El planteo, realizado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, argumenta que existe una causa previa (la 1780/2021) que investiga desde hace más de dos años los 36 vuelos realizados por Espert en aviones operados por empresas vinculadas a Machado durante la campaña presidencial de 2019. La defensa sostiene que, al contar con elementos similares, esta investigación debería absorber la denuncia posterior que recayó en el juzgado de San Isidro.

La investigación en Comodoro Py, a cargo de Martínez de Giorgi, ya ha recolectado testimonios, documentación y los registros de los vuelos en cuestión, lo que según la defensa del diputado, constituye un expediente más avanzado sobre los mismos hechos.