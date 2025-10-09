Jesús María 2026: la grilla completa del festival con los artistas día por día

Recientemente se lanzó la grilla con la programación, día por día, de la edición número 60 del festival de Jesús María.

El encuentro se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero de 2026 y supondrá un nuevo hito para el evento en medio de uno de los mejores momentos de toda su historia.

Jesús María 2026: la grilla día por día

Jueves 08/01

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores Del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 09/01

Los Palmeras

Q ' Lokura

Los 4 De Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

Di Fer Palacio

Sábado 10/01

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11/01

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12/01

Los Tekis

La T y la M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13/01

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14/01

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15/01

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16/01

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Viernes 17/01

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Sábado 18/01