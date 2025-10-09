°
9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy
Congreso
Andis
salud mental
Elecciones 2025
finanzas
moto
enfermero
Festival de Jesús María
Jose Luis Espert
Espectáculos

Jesús María 2026: la grilla completa del festival con los artistas día por día

Día por día, un recorrido por todos los artistas que formarán parte de la grilla. 

Jueves, 09 de octubre de 2025 10:58

Recientemente se lanzó la grilla con la programación, día por día, de la edición número 60 del festival de Jesús María.

El encuentro se desarrollará entre el 8 y el 18 de enero de 2026 y supondrá un nuevo hito para el evento en medio de uno de los mejores momentos de toda su historia.

Jesús María 2026: la grilla día por día

Jueves 08/01

  • Jairo

  • Destino San Javier

  • Los Nombradores Del Alba

  • Damián Córdoba

  • Nati Pastorutti

  • Decime Chango

  • Bien Argentino

Viernes 09/01

  • Los Palmeras

  • Q ' Lokura

  • Los 4 De Córdoba

  • Angelo Aranda

  • Lautaro Rojas

  • Di Fer Palacio

Sábado 10/01

  • Abel Pintos

  • Los Nocheros

  • Los Herrera

  • Los Trajinantes

  • Sant2

  • Mati Rojas

Domingo 11/01

  • Lázaro Caballero

  • Christian Herrera

  • Piko Frank

  • Lucas Sugo

  • Campedrinos

  • Magui Olave

Lunes 12/01

  • Los Tekis

  • La T y la M

  • Ke Personajes

  • Diableros Jujeños

  • Kepianco

  • Ceibo

Martes 13/01

  • Sergio Galleguillo

  • LBC y Euge Quevedo

  • Juan Fuentes

  • Carafea

  • Jessica Benavidez

Miércoles 14/01

  • Luciano Pereyra

  • La Konga

  • Nahuel Pennisi

  • Maggie Cullen

  • La Callejera

Jueves 15/01

  • Soledad

  • El Indio Lucio Rojas

  • Paquito Ocaño

  • Los Carabajal

  • Orellana Lucca

  • Chequelo

Viernes 16/01

  • Chaqueño Palavecino

  • El Loco Amato

  • Las voces de Orán

  • Cabales y Canto 4

  • Los Alonsitos

  • Loy Carrizo

Viernes 17/01

  • Jorge Rojas

  • Ahyre

  • Cazzu

  • Ulises Bueno

  • Guitarreros

  • La Clave Trío

Sábado 18/01

  • Los Manseros Santiagueños

  • Rally Barrionuevo

  • Duo Coplanacu

  • DesaKta2

  • Flor Paz

  • Simón Aguirre

