Fuerzas de seguridad recuperan una motocicleta robada

En las primeras horas de la madrugada de este miércoles 09 de octubre, el Grupo Dinámico de Prevención del Delito concretó la recuperación de una motocicleta que había sido denunciada como robada dos días antes. El hecho se produjo alrededor de las 02:30 durante un patrullaje de rutina en la intersección de las calles Escolástico Zegada y Santiago del Estero, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional 4°, en el Cuadrante Oeste.

El personal a cargo divisó la moto abandonada en la vía pública. Tras una consulta inicial, el sistema no mostró un pedido de secuestro activo para el vehículo en ese momento. Sin embargo, los efectivos persistieron en la verificación de los datos, cotejando minuciosamente la información hasta confirmar que la motocicleta era la misma que había sido sustraída a un ciudadano de 69 años el pasado 07 de octubre.

“Gracias a la rápida y profesional intervención, la moto fue recuperada y puesta a disposición de la justicia”, informaron desde la fuerza. El procedimiento no solo permitió secuestrar el rodado, sino que también representa un claro ejemplo del compromiso de nuestra fuerza para proteger los bienes de la comunidad, subrayaron las autoridades.

La motocicleta ya se encuentra a disposición de la Justicia, que avanza en las investigaciones para determinar las circunstancias del robo y quiénes estuvieron involucrados.