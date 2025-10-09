Gimnasia tiene en la mira a San Miguel

Se viene el partido más importante del año. Gimnasia recibirá el domingo a las 15 a San Miguel por el Reducido de la Primera Nacional.

El plantel y cuerpo técnico saben que no existe margen para el error. Aunque la ventaja de deportiva brinda el handicap que empatando se seguirá en carrera, a nadie se le cruza la idea de no salir a atacar y buscar la victoria.

Los muchachos vienen entrenando a full, focalizados en el choque que se disputará en el estadio "23 de Agosto", que seguramente lucirá colmado de hinchas.

Ayer la actividad se desarrolló en el complejo deportivo Papel NOA; mientras que hoy habrá movimientos tácticos en el reducto del barrio Luján. Después Guillermo Cosaro y Hugo Soria conversarán con los periodistas.

Gimnasia se encuentra ante posibilidad histórica de avanzar en los playoffs y alimentar el sueño de ascenso a Liga Profesional.

Es verdad que no pudo ganar su grupo, después de estar liderando durante varias fechas, pero de nada sirven los lamentos ahora.

Derrotar al "trueno verde" es el objetivo para luego pensar en positivo cuando se arme, de acuerdo a las posiciones de la tabla general, las llaves de la segunda rueda del petit torneo.

En cuanto al armado del equipo, el técnico Matías Módolo ya tendrá a su disposición a Cosaro, recuperado de un desgarro, y posiblemente también a Santiago Camacho, que arrastraba una dolencia física.

Pero habrá que ver cómo responde también Cristian Menéndez, quien se retiró lesionado durante el choque del fin de semana pasado ante Chacarita Juniors, donde los 'albicelestes' volvieron al triunfo y llegan con todas las pilas al encuentro definitorio del domingo.