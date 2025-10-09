Chile fue goleado y eliminado

México goleó a Chile ante su público en el Mundial de Fútbol Sub20. Tahiel Jiménez, hombre del Santos Laguna, marcó el primer tanto a los 25 minutos de la etapa inicial luego de una asistencia de Gilberto Mora, el joven de 16 años que se desempeña en el Tijuana, tiene edad para disputar el Mundial Sub 17 de este año y ya debutó en la Selección Mayor de la "tri". Iker Fimbres y Hugo Camberos por duplicado liquidaron el pleito en la parte final. Juan Francisco Rossel marcó el gol del honor para el local.

El cuadro de la Concacaf se medirá en la siguiente instancia a Argentina que ayer goleó a Nigeria. Se espera un lindo partido. Por otro lado, "la roja" cerró una deslucida actuación y está lejos de su mejor performance, que se registró en Canadá 2007 con el tercer lugar. De ahí en adelante, solo se clasificó por mérito propio en 2013 y, en esta oportunidad, sacó boleto por ser la sede del torneo. Incluso, en el Sudamericano terminó último en el Hexagonal Final.

Hoy se enfrentarán Estados Unidos vs Italia (16.30) y Marruecos vs Corea del Sur (20).