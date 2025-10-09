Canchas de básquet 3x3 y de fútbol 2x2

El intendente Raúl "Chuli" Jorge compartió una jornada deportiva con niños y niñas de los distintos centros deportivos municipales, quienes estrenaron las nuevas canchas de básquet 3x3 y fútbol 2x2 en el Parque Xibi Xibi. Durante el encuentro, los chicos también tuvieron la oportunidad de compartir juegos y experiencias con integrantes del equipo de Jujuy Básquet, que se prepara para el inicio de una nueva temporada.

Al respecto, Jorge aseguró que "no paramos. No consideramos que la obra emblemática del Parque Xibi Xibi esté acabada. Hay muchos espacios que nos propone la misma gente y, ya que contamos con una importante superficie de espacios planos, se hizo posible la construcción de estas canchas de básquet 3x3, y también canchas de fútbol 2x2 , y destacó que cuentan con "la iluminación periférica de la avenida Yrigoyen, lo que posibilita que de noche se puedan practicar estos deporte que es para todas las edades".

"Se suman a otras canchas que tenemos cerca de nuestra Universidad Nacional, entre ellas para Vóley Playero, tenis de mesa, Fútbol sobre Mesa, que colaboran con las actividades de la comunidad, ya que hay grupos que se autoconvocan para hacer todo tipo de prácticas como el Yoga, el Tai Chi, y otras disciplinas que concentran a personas que vienen a recrearse y a utilizar este extrardinario parque, este regalo de la naturaleza a una ciudad como la nuestra".

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, consideró, "la posibilidad con estas canchas nos permite que los chicos se entretengan, hagan deporte y disfruten de este espacio", felicitando a la "muni".