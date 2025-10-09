Atlético San Pedro sigue con la pretemporada

Atlético San Pedro suma minutos de trabajos físicos y tácticos en la pretemporada con miras al inicio del Regional Federal Amateur y hoy desde las 21 tendrá el primer amistoso. Será ante Atlético Talleres en el estadio "Visera de Cemento".

Luego de otra vez consagrarse campeón del certamen liguista, el técnico Carlos Morales Santos se mostró "más aliviado en cuanto a la competencia, sumamos minutos de trabajo en la pretemporada, incluida la final que estaba dentro de la planificación, hicimos una semana muy fuerte teniendo en cuenta que el 19 comienza, estamos a un par de semanas la idea es llegar de la mejor manera", anticipó.

El DT del "millonario" contó que "llegaron algunos refuerzos, mantenemos una base importante, son seis jugadores, nos falta prepararnos al máximo se suma competencia dura, con rivales de otro nivel, con canchas de otro nivel, viajes, hay que sumar lo que será la competencia del regional para eso nos preparamos bien e intentar y tratar como decimos siempre llegar a la final".

Para "Jairo" Morales Santos, en el actual bicampeón de Copa Jujuy Energía Viva y bicampeón del Anual de la Liga del Ramal todo fue muy bueno "desde que llegue todo es muy positivo, algunas veces te da miedo, pero uno sigue trabajando, capacitándose para que cada día poder entregarle herramientas diferentes a los jugadores y con el cuerpo técnico lo mismo, nos reunimos, vemos, planificamos, la vara está muy alta y debemos seguir metiendo cosas en el equipo, los rivales ya te quieren ir tomando la mano y tenés que hacer algo diferente", explicó.

Y anticipó que "más allá de jugar como o venimos haciendo meterle algo diferente al equipo, nos conocemos en la zona, todos sabemos que siempre se mueve con jugadores locales, por lo que tenemos que seguir buscando variantes", opinó.

Hasta el momento el plantel de Atlético San Pedro mantuvo la base de la última temporada, lo cual es un dato no menor, ya que el entrenador está más que conforme con lo que cuenta, amén que sumó algunos refuerzos.

Sucede que la idea es incorporar jugadores de la zona y los cuales Morales Santos considera que pueden aportarle y mucho al juego haciendo que el plantel cuente con una competencia interna y puedan disputar el puesto todos.

Por eso trabajó con Facundo Gallardo, Pedro Córdoba, Franco Elías, todos de Tiro y Gimnasia, Roberto González de Atlético El Polo, Sebastián Barco de Club Social y Deportivo Parapetí, Lucas Miranda de Pumitas de Santa Clara, Mauro Lucero e Ismael Flores de la Asociación de Tiro y Deportes Río Grande de La Mendieta.

En los próximos días desde la entidad de avenida 9 de Julio esperan terminar con los pases correspondientes de cada una de las caras nuevas más allá que desde el primer día de los trabajos de pretemporada se encuentran a la par del grupo.

Morales Santos en caso de llegar "algo interesante", evaluará si lo incorpora al plantel de cara al inicio de la competencia.