Ahora una destacada en el "Argentino" en Salta

Son "días mágicos" para el tenis de mesa jujeño. Los chicos se consagraron en los Juegos Evita en Mar del Plata y ahora los mayores trasladaron sus éxitos a Salta, donde se desarrolló el Campeonato Argentino Senior de la especialidad, el evento más importante para las categorías de adultos organizado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa. Precisamente, la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy alcanzó con sus jugadores estar presente en 21 podios, logrando el tercer puesto en la tabla general, a pesar de no ser demasiado numerosa su delegación de jugadores.

La sede del mega torneo fue el estadio Delmi de la vecina provincia y tuvo más de 400 inscripciones distribuidas en categorías de juego que fueron desde mayores de 24 años hasta mayores de 75 años, tanto en damas como en caballeros. Las modalidades fueron individual, dobles, dobles mixtos y equipos.

En este contexto, los jujeños consiguieron 8 podios de primeros puestos, 6 segundos lugares y 7 terceros. Entre los jujeños más destacados aparecen Daniela Zapatero Heit, quien participó en 4 modalidades de juego y ganó todas; Sofía Rocha con 3 títulos y logró dos subcampeonatos, y Lautaro Aguaysol, quien solamente jugó la competencia individual para mayores de 24 años y se consagró campeón.

El detalle general es el siguiente.

Campeones: equipo femenino para Mayores de 24 años (conformado por Melisa Sánchez, Carina Zapatero, Florencia Aguilar y Daniela Zapatero Heit). Equipo femenino para mayores de 50 años y dobles femenino (conformado por Sofía Rocha y Carola Beresiarte). Dobles femeninos Mayores de 24 años (Florencia Aguilar y Daniela Zapatero Heit). Dobles mixtos (Daniela Zapatero Heit y Juan Rizzo). Individual mayores: Lautaro Aguaysol. Individual mayores femenino: Daniela Zapatero Heit. Individual mayores de 60 años femenino: Sofía Rocha.

Subcampeones: Dobles mixtos mayores de 24 años (Florencia Aguilar y Lautaro Vilca). Dobles mixtos (Sofía Rocha y Jorge Roldán). Individual mayores de 24 años femenino: Ana Zapatero Heit. Individual mayores de 30 años femenino: Melisa Sánchez. Individual mayores de 55 años: José Chícharo. Individual mayores de 60 años: Sofía Rocha. Terceros puestos: equipo para mayores (Javier Moriénega y Martín Álamo). Dobles femeninos (Carina Zapatero y Melisa Sánchez). Dobles masculinos (Martín Álamo y Javier Moriénega).