El debut de Guillermina Ponce de León

Guillermina Ponce de León tuvo muchas sensaciones luego del Ironman 5150 en Entre Ríos. "Arranqué muy bien en el agua, estaba novena en mi categoría, seguí en la misma posición en la bici hasta que terminando la primera vuelta de 20km pinché así que perdí tiempo y ritmo".

El percance obligó a la jujeña a parar, "bajé a la posición 16°, y en el running, que es mi debilidad, bajé a 19°, en los últimos 2km quedé 20° y ahí quedé, 20 de 48 en la categoría femenino de 35 a 39 años, 78 de 248 de la general de mujeres, y 543 de 1072 de la general es muy bueno", detalló.

Sobre todo si tenemos en cuenta que "fue mi debut en distancia olímpica, incluso con pinchazo y pavimento difícil, por eso me siento más que feliz", sostuvo ante El Tribuno de Jujuy agregando "hice un carrerón".

Y las distancias, así como para los varones, fue la misma, 1.5km de nado, 40km de ciclismo y 10km de pedestrismo "me sentí muy bien físicamente, aunque por ser la primera vez que corro estas distancias sabía que tenía que resguardare el físico".

Sin dudas que Guillermina Ponce de León está por el camino correcto "podría haber pedaleado más rápido pero estoy aprendiendo a regularme en estas distancias y guardar piernas para correr, cuando pinche me dije a mi misma no pasa nada, ya se soluciona, y seguí para adelante, con el ángel que me acompañó en todo momento se hizo presente así que seguí, corrí como si me gustara, charlando y buscando caras conocidas".

Pero lo más emocionante fue "cuando entre en los últimos 500 metros, escuché el grito de mi madre y la vi corriendo conmigo del otro lado. Me quebré de la emoción", expresó.

Pero es el inicio, porque no se queda con el debut en la distancia olímpica de las pruebas combinadas, también le apunta al half.