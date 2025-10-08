Jujuy Básquet debutará el 4 de noviembre en LaLiga Argentina

Jujuy Básquet tiene fecha de debut. El próximo 4 de noviembre en Tucumán visitando a Estudiantes, será el primer partido en la nueva temporada de LaLiga Argentina. Dos días después, también lejos de casa, jugará con Independiente en Santiago del Estero completando la gira.

Los “cóndores” recién el 18 de noviembre tendrá su primera presentación de local, será ante Villa San Martín en el estadio “Federación”, antes, el jueves 13 visitará a Salta Basket en el estadio “Del Milagro” de la vecina ciudad salteña.

El salto inicial se dará el viernes 31 de octubre con dos partidos, ambos por la Conferencia Norte. Dos pesos pesados se enfrentarán en Chaco, con el duelo entre Villa San Martín de Resistencia vs Independiente BBC de Santiago del Estero. Completa la jornada inaugural el duelo entre dos debutantes, que llegan desde La Liga Federal: Huracán de Las Heras recibirá en Mendoza a Hindú Club de Córdoba.

La acción se desarrollará de manera ininterrumpida, con partidos todos los días, hasta el próximo 21 de diciembre, cuando se producirá el receso de las fiestas. El certamen retomará el 8 de enero de 2026 y la fase regular se espera que culmine el 27 de marzo.

FORMATO

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia. Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs.

En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

DESCENSO

La edición 2025/26 de La Liga Argentina contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo lugar) una vez concluida la fase regular. No habrá serie de playoffs por la permanencia.