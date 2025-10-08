Se realiza en Jujuy el VII Foro  del Corredor Bioceánico de Capricornio

Con un fuerte mensaje de unidad y crecimiento sustentable para toda la región, el VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio (CBC) inició hoy en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy. El evento, que se extenderá hasta el viernes, congrega a autoridades políticas, equipos técnicos y empresarios de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, enfocados en la integración económica y de infraestructura.

El gobernador anfitrión y presidente protempore del Foro, Carlos Sadir, encabezó el acto inaugural y resaltó la trascendencia de la cumbre. Sadir destacó especialmente la "unión y la pujanza de los ocho gobiernos subnacionales" que están reunidos para dialogar sobre el futuro.

"El corredor le va a dar una gran oportunidad a Jujuy", afirmó el gobernador, subrayando el potencial de crecimiento y progreso que implica contar con una ruta que una los océanos Pacífico y Atlántico y dinamice la economía de la región latinoamericana.

La jornada de apertura del foro, que se realiza en colaboración con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se centró en la presentación del Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo.

Por la tarde, los representantes se abocaran a las comisiones técnicas, espacios clave para la definición de políticas en ejes estratégicos como: Obras Públicas y Transporte, Comercio y Frontera, Turismo y Cultura y Participación Ciudadana y Pueblos Originarios

El cronograma del Foro continuará con actividades de alto nivel:

Jueves 9 de Octubre: Se realizará la Cumbre de Gobernadores en el histórico Cabildo de Jujuy, donde se espera la firma de acuerdos clave, seguida de una rueda de prensa. También tendrá lugar la Mesa de Mujeres Empresarias , organizada por emprendedoras de la región.

Viernes 10 de Octubre: El foco estará en la agenda productiva. Se llevarán a cabo conferencias temáticas abiertas al público en el Cine Select, una ronda de negocios organizada por la Cámara de Comercio Exterior, y la Mesa de la Sociedad Rural de Jujuy, orientada a posicionar la oferta ganadera del norte argentino.

El Foro Bioceánico se consolida como un espacio estratégico que refuerza la posición de Jujuy como punto de conexión vital para el comercio y la cooperación regional entre el Atlántico y el Pacífico.