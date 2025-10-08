°
8 de Octubre
Espectáculos

Feria del Libro Córdoba 2025

 Se está desarrollando en la ciudad de Córdoba la Feria del Libro 2025, desde el sábado pasado hasta el próximo domingo. 

Maria Eugenia Montero
Miércoles, 08 de octubre de 2025 10:35

En Córdoba están sucediendo dos acontecimientos culturales al mismo tiempo. Junto al 15º Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur 2025 (que concluirá el próximo domingo), también se desarrolla la Feria del Libro en Córdoba, que se llevará a cabo hasta el 19 de este mes, con más de 300 actividades gratuitas y la participación de destacados escritores y artistas.

En la tarde del lunes, El Tribuno de Jujuy participó de una recorrida programada por los diferentes sectores de la feria, en una invitación de la que fueron anfitriones el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini y el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica, entre otros funcionarios.

La Feria del Libro se desarrolla desde el sábado pasado, en la Supermanzana de la Intendencia y en varios centros culturales de la ciudad de Córdoba.

Este año, la feria incluyen presentaciones de libros, charlas, talleres y encuentros con autores. Participan escritores, periodistas, poetas e intelectuales de renombre, y editoriales independientes.

En esta edición el lema es "Humanismo y libertad. Una ciudad y mil poéticas", y se centra en temas como la cultura del encuentro, la ciencia y la identidad. Japón y la ciudad de Paraná serán las comunidades invitadas, lo que enriquecerá la programación con actividades culturales innovadoras.

 

Espacios

La feria incluye varios ciclos temáticos, como Espacio Barón Biza: Dedicado a editoriales independientes de Córdoba; Miradas, enfocado en narrativas contemporáneas; Euforia, centrado en la poesía oral y performática; e Historias Contemporáneas: Dedicado a la literatura para adolescentes.

 

 

