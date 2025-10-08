Luján sumó refuerzos y se prepara

El debut está a la vuelta de la esquina. Por ello Deportivo Luján ganador de una plaza en Liga Jujeña de Fútbol para el Torneo Regional 2025/26, comenzaría el 19 del corriente mes, sigue su preparación y ayer lo hizo en el predio de Veteranos del Norte en Alto Comedero bajo las órdenes del técnico Julio Navarro.

Ante El Tribuno de Jujuy, el DT expresó que "caras nuevas, son pocas y en esta semana se sumaron todos, las cargas físicas se elevaron un poco en este tiempo porque son chicos que llegan con competencia y por ello no se hizo una pretemporada fuerte. Con la mente en el Regional y lamentando no haber podido seguir en la lucha por el Clausura, pero el proyecto recién comienza y fuimos protagonistas con gente de experiencia y algunos chicos que fueron subiendo. De a poco va dando a luz este proyecto para 2 o 3 años". En esa línea afirmó que "estamos conformes con los chicos que llegaron y el plantel que tenemos, vamos a hacer un buen papel en lo que es el Regional para muchos será el primero, hay buenos jugadores y la experiencia que se pueda llegar a conseguir para el club será muy positiva. Si hay algo en lo que puedo estar muy conforme es la parte física de los chicos, tenemos un maestro de la preparación física, 'Beto' Limache con su ayudante están haciendo un gran trabajo. No planificamos amistosos, porque no tenemos el predio adecuado con una cancha reglamentaria, pero confiamos que las cosas saldrán bien", explicó.

Al final admitió que "hay muchas especulaciones por los rivales y el armado de las zonas, salvo el día del comienzo del torneo, pero estamos con mucha ilusión, responsabilidad y seriedad para afrontar los que nos toque y haciéndolo de la mejor manera. La dirigencia está convencida del proyecto, no es algo al azar, pero gracias a su apoyo se fueron dando resultados, para mí es un desafío desde que comencé a trabajar en inferiores y es un sueño cumplido, trato de estar a la altura".

Las 9 caras nuevas

El "granate" de Julio Navarro no anduvo con vueltas en este desafío que tiene en los próximo días. Y buscó jugadores del ambiente para reforzar la base del plantel con un sentido de pertenencia que lo diferencia del resto por ser la mayoría surgidos de las Divisiones Inferiores. Sin embargo se sumaron Oscar Caram, Bruno Braganttini, Paulo Vilca, Leonardo Ibarrola, Walter Carrizo, Román Gonza, Facundo González, Paolo Ruiz y Maximiliano Ibarra.

Zonas tentativas

Anoche trascendió extraoficialmente, el armado de los grupos que alarmó a varios dirigentes de los clubes jujeños. En limpio la Zona 1 estaría integrada por Atlético Talleres, Sportivo Rivadavia, Pampa Blanca y Monterrico Sur.

La Zona 2: Atlético San Pedro, Deportivo Parapetí, Defensores de Yuto y Mitre de Calilegua.

Y por último la Zona 3: Altos Hornos Zapla, Deportivo Luján, Unión Deportiva Maimará y Racing de Ojo de Agua.